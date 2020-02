Diretta Cosenza Frosinone/ Streaming video Rai: ciociari per la promozione (Serie B)

Cosenza Frosinone, partita diretta dal signor Riccardo Ros e in programma venerdì 21 febbraio 2020 alle ore 21.00 presso lo stadio San Vito-Marulla di Cosenza, sarà una sfida valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Dopo 5 sconfitte consecutive e l’addio al tecnico Piero Braglia il Cosenza ha rialzato la testa nell’ultima trasferta di Livorno: i silani, all’esordio con Bepi Pillon come allenatore, hanno vinto 0-3 in casa dei labronici e si sono presi una boccata d’ossigeno importante, con la zona play out che resta distante 3 lunghezze per i calabresi. Battendo il Perugia con un gol di Rohden il Frosinone ha centrato invece la sua quarta vittoria consecutiva in campionato, curiosamente tutti successi ottenuti vincendo con identico punteggio, 1-0. Blindando la difesa Alessandro Nesta ha trovato lo strappo inseguito per tutto il girone d’andata, col Frosinone ora secondo a quota 40 punti a braccetto con lo Spezia. Nel match d’andata allo stadio Benito Stirpe il confronto tra le due compagini è terminato in parità, 1-1 con il Cosenza che ha recuperato con Carretta lo svantaggio siglato nel primo tempo da Ciano su calcio di rigore.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cosenza Frosinone si potrà seguire sul digitale terrestre in chiaro: ci si potrà collegare infatti sul canale numero 58, ovvero Rai Sport HD (o anche il suo “gemello” Rai Sport +), con la possibilità di seguire anche in diretta streaming video via internet l’incontro. Questo sarà possibile collegandosi tramite pc al sito raiplay.it, oppure con l’applicazione Rai Play tramite smart tv o dispositivi mobili come tablet o smartphone, con l’anticipo del venerdì del campionato cadetto come di consueto trasmesso dalla tv di Stato. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA FROSINONE

Le probabili formazioni di Cosenza Frosinone che dovrebbero essere schierate dal 1′ dai due allenatori nella sfida in programma venerdì 21 febbraio 2020 alle ore 21.00 presso lo stadio San Vito-Marulla di Cosenza. Il Cosenza allenato da Bepi Pillon sceglierà il 4-3-3 come modulo di partenza con questa formazione schierata in campo: Perina; Casasola, Idda, Schiavi, D’Orazio; Bruccini, Kanoutè, Sciaudone; Machach, Perini, Carretta. Risponderà il Frosinone guidato in panchina da Alessandro Nesta disposto con un 3-5-2 con questi uomini in campo: Bardi; Szyminski, Ariaudo, Krajnc; Salvi, Rohden, Maiello, Haas, Beghetto; Novakovich, Ciano.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Queste le quote proposte dall’agenzie di scommesse Snai per chi vorrà puntare sul match tra Cosenza e Frosinone. La vittoria della formazione di casa viene offerta a una quota di 3.10, mentre l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 2.85 e la vittoria in trasferta viene quotata a 2.55. Per chi scommetterà sul numero di gol realizzato nel complesso dalle due formazioni nel corso dell’incontro, la quota per l’over 2.5 viene fissata a 2.30, la quota per l’under 2.5 viene invece proposta a 1.55.



© RIPRODUZIONE RISERVATA