Diretta Frosinone Perugia/ Streaming video DAZN: Nesta contro la sua ex (Serie B)

Frosinone Perugia, partita che viene diretta dal signor Marinelli, si gioca domenica 16 febbraio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Stirpe di Frosinone e sarà una sfida valevole per la ventiquattresima giornata di Serie B 2019-2020. I ciociari arrivano da 3 vittorie consecutive in campionato, tutte con identico punteggio, 1-0 contro Ascoli in trasferta, Entella in casa e contro il Venezia di nuovo fuori casa. La formazione di Alessandro Nesta, che oggi affronta la squadra allenata lo scorso anno, ha trovato una solidità difensiva invidiabile ed ha agganciato il secondo posto in classifica in coabitazione con Crotone e Spezia, in una graduatoria della cadetteria che resta cortissima e aperta a ogni sviluppo. Anche il Perugia è in piena corsa per i play off, anche se dopo 2 vittorie consecutive gli umbri hanno dovuto incassare una pesantissima sconfitta interna, 0-3 al Curi contro lo Spezia. Il problema del Grifone, che ha sostituito in corsa Massimo Oddo con Serse Cosmi (grande ritorno nella squadra della sua città), rimane questo: una discontinuità di fondo che impedisce alla formazione, pure competitiva anche per prendersi la promozione diretta, di giocarsela concretamente e fino in fondo con le più forti. Ora però stiamo a vedere quello che succederà nella diretta di Frosinone Perugia; nel frattempo possiamo leggere insieme le probabili formazioni con le scelte dei due allenatori.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Frosinone Perugia non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE PERUGIA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Frosinone Perugia, domenica 16 febbraio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Stirpe di Frosinone, sfida valevole per la ventiquattresima giornata di Serie B. Il Frosinone allenato da Nesta dovrebbe scegliere il 3-5-2 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo:Bardi; Brighenti, Ariaudo, Krajnc; Salvi, Rohden, Maiello, Tabanelli, Beghetto; Ciano, Dionisi. Il Perugia guidato in panchina da Cosmi sarà chiamata a rispondere con un 3-5-2 così disposto sul rettangolo verde: Vicario; Rosi, Angella, Gyomber; Mazzocchi, Nicolussi Caviglia, Falzerano, Greco, Nzita; Falcinelli, Iemmello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida tra Frosinone e Perugia, l’agenzia Snai propone la quota per la vittoria interna a 1.80, mentre l’eventuale quota per il pareggio viene proposta a 3.40 e la quota per l’affermazione esterna viene fissata a 4.75. Per quanto riguarda invece il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei 90′ della partita, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.10 mentre l’under 2.5 viene offerto a una quota di 1.70.



