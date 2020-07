Diretta Pisa Trapani/ Streaming video DAZN: i nerazzurri vogliono ripartire (Serie B)

Pisa Trapani, che sarà in diretta dall’Arena Garibaldi, si gioca nel calendario della 35^ giornata del campionato di Serie B 2019-2020: alle ore 21:00 di venerdì 17 luglio vivremo una sfida per il quartultimo turno di un torneo entusiasmante, con entrambe le squadre ancora in corsa per il rispettivo obiettivo. Colpo duro subito dal Pisa lunedì sera, perché i nerazzurri sono stati ripresi dall’Entella all’ultimo secondo: avrebbero centrato una vittoria esterna fondamentale per i playoff, invece adesso sono costretti nuovamente a inseguire e non sono padroni del loro destino, anche se hanno fatto vedere di poter scavalcare la concorrenza. Il Trapani sta letteralmente volando: dieci risultati utili consecutivi per i granata, che nell’ultima giornata hanno approfittato di un Benevento già promosso e lo hanno battuto al Provinciale, restando terzultimi e avvicinando se non altro la possibilità del playout. Il cammino a singhiozzo dell’andata e i due punti di penalizzazione, che potrebbero diventare di più, rischiano però di vanificare tutto; ora vedremo come andranno le cose nella diretta di Pisa Trapani, intanto possiamo leggere insieme le probabili formazioni analizzando le scelte da parte dei due allenatori.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pisa Trapani sarà trasmessa dalla piattaforma DAZN, dunque sarà tecnicamente un appuntamento in diretta streaming video per tutti gli abbonati che potranno seguire questa partita utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone installandovi l’applicazione. In alternativa, come al solito, le partite del campionato di Serie B saranno eventualmente visibili su una smart tv, sulla quale si può attivare il servizio DAZN sfruttando un collegamento a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PISA TRAPANI

Nel 3-5-2 con cui Luca D’Angelo affronta Pisa Trapani potrebbe esserci spazio per Pinato e Eros Pisano: il primo come mezzala al posto di uno tra Marin e Soddimo, il secondo sulla corsia destra (per Birindelli) ma magari anche da difensore centrale, dove Varnier si prepara a prendere il posto di Ingrosso. Conferma per Antonio Caracciolo, in porta andrà Stefano Gori; cerca spazio anche De Vitis, lui pure impiegabile in più ruoli e per questo prezioso jolly per i toscani, a sinistra Siega può sostituire Lisi per dare maggiore spinta alla manovra esterna. Davanti, Marconi e Vido sono insidiati dal veterano Moscardelli che potrebbe avere un’occasione.

Anche il Trapani gioca con il 3-5-2: Fabrizio Castori ha solo due dubbi reali, ovvero se dare una maglia a Coulibaly in mediana (eventualmente per Luigi Scaglia) e sostituire Filip Piszczek con uno tra Dalmonte ed Evacuo, per affiancare Stefano Pettinari. Per il resto, sembra tutto confermato: Kupisz e Grillo giocano sulle fasce, Taugourdeau prende il posto di Luperini in mezzo al campo affiancando Odjer mentre in difesa dovremmo vedere lo schieramento con Scognamillo, Buongiorno e Pagliaruolo che sono schierati in linea davanti al portiere Carnesecchi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA