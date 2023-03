Diretta/ Frosinone Cosenza video streaming tv: impresa titanica per i Lupi

DIRETTA FROSINONE COSENZA: LA CAPOLISTA OSPITA I CALABRESI

La diretta Frosinone Cosenza, in programma sabato 18 marzo 2023 alle ore 14:00, rappresenta di fatto quasi un testa-coda in quanto i ciociari sono al primo posto mentre i cosentini al terzultimo e con un solo punto in più del fanalino di coda Brescia. Come detto i gialloblu sono sempre più lanciati verso la promozione diretta in Serie A avendo ben dodici punti in più del Bari terzo in classifica, squadra con cui hanno pareggiato 0-0 lo scorso turno. Il Cosenza invece ha vinto con Reggina e Spal nelle ultime tre, perdendo solo col Genoa, riuscendo ad emergere dai bassifondi della classifica e trovandosi ad un solo punto dalla zona di tranquillità.

In casa il Frosinone è caduto una sola volta, tra l’altro di recente con il Parma a fine febbraio. Per il resto undici vittorie e due pareggi che posizionano i ciociari come la miglior squadra per rendimento casalingo davanti a Cagliari e Genoa. Situazione opposto per il Cosenza in trasferta, capace di vincere appena una gara su quattordici. Tragico il dato sulle sconfitte con dieci gare senza nemmeno un punto raccolto, statistica negativa che condivide con Modena e Perugia.

FROSINONE COSENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Frosinone Cosenza sarà possibile visionarla sia su Sky Sport, Dazn e Helbiz. Per avere accesso alla trasmissione della gara tramite Sky, è necessario dotarsi di sottoscrizione al pacchetto Calcio. Anche per Dazn ci vuole l’abbonamento con l’utente che potrà scegliere se abbonarsi con canone mensile o annuale.

La diretta di Frosinone Cosenza è disponibile in streaming video attraverso le applicazioni di Sky Go e Dazn, scaricabili e accessibili per computer, tablet e smartphone.

FROSINONE COSENZA, PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Frosinone Cosenza vedono i gialloblu schierarsi con il modulo 4-3-3. In porta Turati, quartetto difensivo composto da Sampirisi, Lucioni, Ravanelli e Oyono a chiudere il reparto. In regia Boloca verrà supportato lateralmente da Rohden e Gelli. In attacco il tridente sarà formato da Baez a destra, Caso a sinistra e Mulattieri centravanti.

Risposta del Cosenza con il 4-3-2-1. Micai tra i pali, Rispoli a destra, D’Orazio a sinistra e il duo Meroni-Rigione schierati come difensori centrali. A centrocampo Voca e Florenzi saranno le mezzali con Brescianini, autore del gol decisivo con la Spal, in cabina di regia. Marras e Zilli saranno i trequartisti che daranno aiuto all’unica punti Nasti.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per la diretta Frosinone Cosenza hanno una solo e chiara favorita. Stiamo parlando della squadra di casa con un valore di 1.33 secondo bet365. Il pareggio è dato a cinque volte in palio, la metà del 2 fisso quotato appunto a 10.

Ci si aspetta un match equilibrato sul discorso Over 2.5. La possibilità di vedere almeno tre gol è data a 1.98 contro l’1.88 dell’esito opposto. Ben più ampio la scarto tra Gol e No Gol rispettivamente a 2.38 e 1.53.











