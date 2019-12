Diretta Cosenza Pordenone/ Streaming video DAZN: friulani favoriti? (Serie B)

Cosenza Pordenone, diretta dall’arbitro Ghersini, è il match valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie B, che si giocherà domenica 15 dicembre alle ore 15, allo stadio San Vito-Marulla di Cosenza. Sarà una sfida quasi testa coda, considerate le posizioni in classifica: i calabresi occupano la 17esima piazza, in piena zona play-out, mentre i friulani sono secondi dietro solo allo schiacciasassi Benevento. Il Cosenza di Braglia non viene da un periodo felice, soprattutto dal punto di vista dei risultati, anche se domenica scorsa ha pareggiato in casa del Perugia per 2-2. I calabri non vincono dal 4 novembre, un 2-0 casalingo sulla Cremonese grazie ai gol di Sciaudone e Riviere. In questa stagione i rossoblu hanno vinto solo due partite, pareggiando otto volte e perdendo cinque gare. Di contro c’è un Pordenone che nelle ultime cinque gare ha perso una sola volta, in trasferta a Pisa; settimana scorsa ha vinto contro il Crotone. Proprio in occasione di quel match, l’allenatore Attilio Tesser fu espulso e squalificato per tre turni. Il ricorso della società friulana per ridurre la squalifica del proprio tecnico, è stata parzialmente accolta dalla Corte d’Appello Nazionale. L’allenatore dei Ramarri, inizialmente escluso dalla sua panchina per tre giornate, si è visto ridurre la sanzione a due partite; pertanto tornerà in panchina il 22 dicembre contro l’Ascoli.

Streaming video e diretta tv: dove vedere Cosenza Pordenone

Come ogni partita del campionato di Serie B, anche Cosenza Pordenone in diretta streaming video sarà regolarmente trasmessa dalla piattaforma DAZN a partire dalle ore 18.00. Da segnalare tuttavia che la partita non sarà visibile in diretta tv, perché non è stata selezionata per il canale Dazn 1, numero 209 della piattaforma satellitare Sky.

Probabili formazioni Cosenza Pordenone

Analizziamo ora le probabili formazioni di Cosenza Pordenone verso la partita di oggi pomeriggio in Calabria. Il Cosenza di Piero Braglia dovrebbe scendere in campo con un 4-4-2 composto da Perina in porta, linea difensiva con Corsi, Monaco, D’Orazio e Legittimo. A centrocampo Bruccini, Sciaudone, Kanoute e Carretta, a supporto dei due attaccanti Riviere e Baez. Unico ballottaggio è fra Riviere e Littieri, con il primo favorito. Tesser dovrebbe schierare una formazione speculare, con Di Gregorio fra i pali, De Agostini, Barison, Camporese e Almici in difesa; Pobega, Mazzotto, Gavazzi e Chiaretti in mediana, mentre l’attacco dovrebbe essere composto da Monachello e Strizzolo. Anche per il Pordenone un solo ballottaggio, fra Strizzolo e Candellone, che vede il primo probabile titolare.

Quote e pronostico

Nonostante le posizioni in classifica siano piuttosto nette, i bookmakers considerano per Cosenza Pordenone più probabile la vittoria esterna dei friulani con quote che si aggirano intorno al 3.3. Il successo dei padroni di casa è dato a 2.35 (plantewin), mentre il pari è quotato 3.1, soluzione condivisa dalle maggiori agenzie di scommesse.



