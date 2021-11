Diretta Cosenza Spal/ Streaming video tv: gli estensi puntano il sorpasso (Serie B)

DIRETTA COSENZA SPAL: INCROCIO MOLTO DELICATO!

Cosenza Spal viene diretta dal signor Fabio Maresca: alle ore 14:00 di sabato 27 novembre lo stadio San Vito apre le sue porte alla partita valida per la 14^ giornata di Serie B 2021-2022. Un match delicato per la zona salvezza: il Cosenza è reduce dal pareggio contro il Parma, risultato davvero importante se pensiamo alla differenza di valori economici tra le due squadre. I lupi in generale stanno stupendo: hanno saputo di dover giocare in cadetteria solo in estate inoltrata, dunque una categoria superiore rispetto alle premesse, e a oggi sarebbero salvi direttamente.

Una delusione invece la Spal, caduta anche contro l’Alessandria in casa: l’anno scorso gli estensi non hanno giocato i playoff, in questa stagione rischiano addirittura il playout e Pep Clotet, salutato come l’allenatore della svolta, ha una panchina che adesso scotta. Sarà interessante scoprire quello che succederà nella diretta di Cosenza Spal; mentre aspettiamo che la partita si giochi, proviamo a fare qualche valutazione sulle scelte che verranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA COSENZA SPAL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Doppio appuntamento con la diretta tv di Cosenza Spal, o meglio: sulla televisione solo gli abbonati al satellite potranno seguire questa partita di Serie B selezionando i canali Sky Sport, con la possibilità di mobilità grazie all’applicazione Sky Go che non prevede costi aggiuntivi. L’alternativa è per i clienti della piattaforma DAZN e in questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video, attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o utilizzando una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA SPAL

Si avvicina Cosenza Spal: Marco Zaffaroni la affronterà con il 3-4-1-2 mandando Tiritiello, Venturi e Rigione a protezione del portiere Vigorito, con due esterni di centrocampo che potrebbero essere Djavan Anderson e Situm e due mezzali come Vallocchia e Palmiero che devono vincere la concorrenza di Aldo Florenzi e Gerbo, potenziali titolari insieme al regista basso Palmiero. Davanti, Millico e Boultam ci provano; i favoriti però sembrano essere nuovamente Gabriele Gori e Caso, vedremo cosa sceglierà l’allenatore dei lupi.

Clotet perde Federico Viviani per squalifica: il suo posto in mezzo al campo lo prende Crociata, con Salvatore Esposito in cabina di regia e Mora che si gioca il posto di seconda mezzala con Da Riva e Crociata. In difesa Vicari e Capradossi saranno i centrali a protezione di Seculin, Dickmann e Tripaldelli correranno sulle fasce laterali; Marco Mancosu viene confermato come trequartista, davanti è difficile che Giuseppe Rossi sia già titolare ma è comunque una possibilità, a fargli spazio sarebbe uno tra Lorenzo Colombo e Melchiorri.

QUOTE E PRONOSTICO

Come sempre l’agenzia Snai ha proposto le sue quote su Cosenza Spal: andiamo dunque a vedere cosa ci dica il bookmaker per questa partita. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vale 3,05 volte la puntata, mentre con l’eventualità del pareggio – regolata dal segno X – arriviamo a un valore corrispondente a 3,25 volte quanto messo sul piatto. Il successo degli ospiti, ipotesi identificata dal segno 2, vi farebbe guadagnare una somma equivalente a 2,35 volte il valore della vostra giocata.

