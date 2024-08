DIRETTA COSENZA SPEZIA, GARA ATTESISSIMA

Al Marulla i lupi volgono tornare protagonisti. La diretta Cosenza Spezia rappresenta un incrocio molto delicato di questa terza giornata di Serie B in una partita sulla carta aperta a qualsiasi tipo di esito e risultato possibile che si giocherà alle ore 20:30 di mercoledì 28 agosto 2024.

Il Cosenza è reduce dal ko di Mantova: l’illusione del pareggio con Fumagalli e Rizzo Pinna, che aveva riportato la gara da 2-0 a 2-2, è stata vanificata dal decisivo 3-2 al 93′ di Solini. Una battuta d’arresto dopo l’1-0 inflitto alla Cremonese con D’Orazio.

D’altro canto, lo Spezia aveva subito una brutta rimonta da 2-0 a Pisa, vanificando il doppio vantaggio di Francesco Pio Esposito e Bertola con il 2-1 di Toure e il 2-2 di Canestrelli. Con il Frosinone però il ribaltone è stato a favore: vantaggio di Cuni nel primo tempo, pari di Salvatore Esposito e sorpasso di Aurelio al 92′.

DOVE VEDERE LA DIRETTA COSENZA SPEZIA, IN TV E STREAMING

Per chi vuole assistere alla diretta Cosenza Spezia dovrà necessariamente abbonarsi a Dazn. L’emittente streaming, anche per quest’anno, detiene tutti i diritti della Serie B.

Per quanto concerne invece la visione in diretta streaming, ecco che subentra l’opzione dell’app scaricabile su tutti i dispositivi.

LE PROBABILI FORMAZIONI COSENZA SPEZIA

Questo è il momento ideale per guardare le probabili formazioni Cosenza Spezia. I lupi scenderanno in campo col 3-4-1-2 ad inizio match. Micel in porta, difesa a tre con Hristov, Dalle Mura e Caporale. Agiranno da esterni Ciervo e D’Orazio con Kourfalidis insieme a Fiorenzi. Kouan supporterà Fumagalli e Mazzocchi. Lo Spezia replica con il 3-5-2. Tra i pali Sarr, protetto qualche metro più avanti dal terzetto arretrato Mateju, Hristov e Bertola. Vignali giocherà da esterno destra mentre Elia a sinistra con Salvatore Esposito e Bandinelli mezzali più Nagy in cabina di regia. Tandem offensivo Francesco Pio Esposito e Falcinelli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Siamo arrivati alle quote per le scommesse Cosenza Spezia. Il grande match della terza giornata di Serie B vedere favorito il team ospite a 2.60, leggermente più basso dei 2.70 relativo alla squadra di casa. Il pareggio è offerto a 3.25. Per i bookmakers sembra molto più probabile l’Under 2,5 rispetto all’Over alla stessa soglia, rispettivamente a 1.65 e 2.20.