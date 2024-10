DIRETTA COSENZA SUDTIROL, IN PALIO PUNTI DELICATI

Obbligatorio fare punti, onde evitare spiacevoli sorprese. La diretta Cosenza Sudtirol può essere riassunta così per le due squadre che hanno assolutamente bisogno di una vittoria in questo match che si disputerà domenica 6 ottobre 2024 alle ore 15:00. I rossoblu hanno vinto solo due partite, entrambe a metà mese, ad agosto con la Cremonese mentre a settembre con la Sampdoria. È giusto ricordare che a pesare sulla situazione del Cosenza sono sempre i famosi quattro punti di penalizzazione.

Gli altoatesini non conoscono mezze misure in queste prime sette giornate di campionato. Infatti, il Sudtirol conta zero pareggi fin qui: tre vittorie contro Modena, Salernitana e Reggiana più quattro sconfitte con Carrarese, Brescia, Sampdoria e Palermo.

DOVE VEDERE LA DIRETTA TV COSENZA SUDTIROL, STREAMING VIDEO

La diretta Cosenza Sudtirol sarà visibile unicamente su DAZN e questo vale per tutte le gare della Serie B, dato che i diritti sono in esclusiva. Ciò significa che anche per quanto riguarda la diretta Cosenza Sudtirol in streaming, l’unica applicazione di riferimento sarà appunto quella di DAZN su telefono, tablet e computer.

LE PROBABILI FORMAZIONI COSENZA SUDTIROL

Ora diamo un’occhiata alle probabili formazioni Cosenza Sudtirol. I padroni di casa opteranno per il modulo 3-4-1-2 con Micai in porta. La difesa sarà dunque formata da Venturi, Camporese e infine Caporale. Ricciardi e Ricci saranno gli esterni mentre Mauri e Charlys la coppia centrale. Mazzocchi agirà da trequartista dietro a Kouan e Fumagalli.

Cambia leggermente l’assetto tattico del Sudtirol rispetto al Cosenza visto che parliamo di un 3-4-2-1. Tra i pali guantoni affidati a Poluzzi, retroguardia composta da Kofler, Ceppitelli e Giorgini. A centrocampo, da destra verso sinistra, ci saranno Rover, Arrigoni, Kurtic e Molina con Tait-Casiraghi coppia alle spalle di Odogwu.

QUOTE COSENZA SUDTIROL, SU CHI SCOMMETTERE?

Chi parte favorita in questa gara? Secondo le quote per le scommesse Cosenza Sudtirol sono i padroni di casa a 2.50 contro il 2 fisso a favore degli altoatesini a quota 3.10. Leggermente più basso invece la X del pareggio a 3.

Sulla carta non sembra affatto una partita da tante reti poiché l’Over 2.5 lo si trova addirittura a 2.60 contro l’1.48 dell’Under. Improbabile anche il Gol (2.10) con il No Gol a 1.67.