DIRETTA COSENZA SAMPDORIA: I TESTA A TESTA

Con la diretta di Cosenza Sampdoria stiamo per raccontare una sfida intrigante tra due squadre la cui storia è profondamente diversa, cosa che naturalmente ha creato ben pochi precedenti in epoca recente. Zero sfide tra il 2003 e lo scorso anno, dunque per vent’anni, mentre a cavallo dei due ultimi secoli la Sampdoria era finita in Serie B e così c’è stata qualche partita con il Cosenza. Le ultime quattro sono state un plebiscito blucerchiato, solo vittorie liguri con l’ultima al San Vito che è dello scorso febbraio, a segno quel giorno Ebrima Darboe e Manuel De Luca con rete della bandiera calabrese firmata da Gianluca Frabotta.

Il Cosenza del resto non ha mai battuto la Sampdoria in undici sfide: abbiamo otto vittorie blucerchiate, curiosamente due serie da quattro successi con in mezzo tre pareggi andati in scena tra il maggio 2001 e il febbraio 2002. L’ultimo punto timbrato dai lupi è lo 0-0 qui al San Vito quasi 23 anni fa, pirotecnico invece un 4-4 sempre in casa del Cosenza con doppiette di Gianluca Savoldi e Francesco Flachi, e poi a riempire il tabellino dei marcatori i gol di Francesco De Francesco e Stefano Guidoni per i padroni di casa, di Davide Possanzini e Arnauld Mercier, nella porta sbagliata e per il definitivo pareggio, per gli ospiti. (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE LA DIRETTA COSENZA SAMPDORIA, STREAMING VIDEO TV

Ora andiamo a consultare il palinsesto per capire dove vedere la diretta Cosenza Sampdoria. Come tutte le gare di Serie B, si vedrà su DAZN.

Anche la diretta streaming è fornita da DAZN con l’applicazione che potrà essere scaricata su smartphone ma anche tablet, computer e console di gioco.

COSENZA SAMPDORIA, ULTIMA E PENULTIMA

Uno scontro nei bassifondi della classifica. La diretta Cosenza Sampdoria vedrà affrontarsi le ultime due della classe: i blucerchiati contano appena due punti in classifica mentre i rossoblu sono appena ad una lunghezza. Sfida in programma domenica 15 settembre alle ore 15:00.

C’è da dire che il Cosenza è partita con quattro punti di penalità dunque i punti sul campo sono 5 e non uno solo. A partire dalla vittoria con la Cremonese fino ai pareggi contro lo Spezia in casa e con il Palermo al Barbera.

La Samp invece è in crisi nera. Nessuna vittoria per i blucerchiati che stanno facendo una grandissima fatica questa stagione tra pareggi, come quelli con Frosinone e Bari nell’ultima giornata, e due sconfitte contro Reggiana e Salernitana.

LE PROBABILI FORMAZIONI COSENZA SAMPDORIA

Adesso le probabili formazioni della diretta Cosenza Sampdoria. Padroni di casa con il 3-4-1-2 con Micai in porta, difesa a tre composta da Venturi, Camporese e Caporale. Giocheranno larghi Ciervo e D’Orazio mentre Kourfalidis e Kouan fissi in mediana. Florenzi avanzerà dietro a Fumagalli e Strizzolo.

Risponde la Sampdoria con l’assetto tattico 3-5-2. Tra i pali Silvestri, pacchetto arretrato con Bereszynski, Ferrari e Veroli. Agiranno da esterni Venuti e Barreca con Meulensteen, Vieira e Benedetti a centrocampo e la coppia Sekulov-Coda davanti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE COSENZA SAMPDORIA

Prima di chiudere l’analisi del match, concentriamoci sulle quote per le scommesse sulla diretta Cosenza Sampdoria. La squadra favorita a vincere questo incontro secondo i bookmakers sono i liguri a 2.70 contro l’1 fisso a 2.80 e la X a 3.

L’Over 2.5, che significa almeno tre gol nella partita, è quotato 2.25 contro l’1.62 dell’Under. Gol a 1.95, No Gol a 1.80.