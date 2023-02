Diretta/ Cosenza Sudtirol streaming video tv: gli altoatesini in volo! (Serie B)

DIRETTA COSENZA SUDTIROL, I LUPI OSPITANO I BIANCOROSSI

La diretta Cosenza Sudtirol, in programma sabato 18 febbraio alle ore 14:00, racconta di due squadre dall’andamento molto diverso tra loro. I Lupi sono nei guai fino collo, ultimi a -5 dalla zona salvezza, e reduci da un pareggio con la Ternana e una sconfitta a Bari. Decisamente migliore la situazione in casa Sudtirol con i biancorossi che nelle ultime cinque partite hanno messo a referto quattro vittorie consecutive più il pareggio con il Como.

Diretta/ Bari Cosenza (risultato finale 2-1): Cheddira regala la vittoria

L’unica ancora di salvezza in una stagione simile per il Cosenza sembra essere il fattore casa. Su 22 punti messi a referto fin qui, 16 sono arrivati proprio al San Vito-Luigi Marulla frutto di quattro vittorie e altrettanti pareggi e sconfitte. Equilibrio perfetto che vale il dodicesimo posto nelle gare casalinghe. Ancora meglio il Sudtirol in trasferta, abile a mettere in cascina venti punti e reduce da ben tre successi di fila lontano da casa.

Diretta/ Sudtirol Como (risultato finale 1-1): Cerri su rigore!

COSENZA SUDTIROL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cosenza Sudtirol è visitabile su Sky usufruendo dell’abbonamento pacchetto Calcio, reperibile anche su DAZN , ugualmente tramite abbonamento annuale o mensile per la fruizione dei diritti di visione.

Per quanto riguarda la visione della diretta Cosenza Sudtirol in streaming video, vi è Helbiz a mandarla in onda o in alternativa su Sky Go e dall’applicazione di DAZN da computer, tablet e smartphone, riservato ai clienti delle relative emittenti

COSENZA SUDTIROL PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Cosenza Sudtirol con i Lupi che scenderanno in campo col 4-3-3. Micai tra i pali, difesa a quattro con Rispoli (in gol col Bari), Rigione, Vaisanen e D’Orazio. Trittico di centrocampo con Praszelik, Calo e l’ex Settore Giovanile del Milan Brescianini. Il tridente offre Marras, Finotto e l’ex Lazio Zarate.

Diretta/ Cosenza Ternana (risultato finale 0-0): un legno per parte

Gli altoatesini rispondono con il 4-4-1-1 con Poluzzi in porta, Celi-Masiello-Zaro-Curto in linea difensiva. De Col agirà da esterno destro, sul lato opposto Casiraghi mentre Tait e Belardinelli saranno impegnati nella zona nevralgica. Rover sarà il trequartista dietro a Mazzocchi.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Le quote della diretta Cosenza Studirol vedono una partita sostanzialmente equilibrato, con leggo favoritismo verso gli ospiti. Secondo Snai, infatti, il 2 sta a 2.70 rispetto ai 2.90 del segno 1 in favore del Cosenza. Pareggio, allo stesso modo, a 2.90.

Questione di reti: il Gol lo troviamo a 2.00 con l’esito opposto a 1.73, alternanza Over/Under 2.5 rispettivamente a 2,45 e 1.48.

© RIPRODUZIONE RISERVATA