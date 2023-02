Diretta/ Sudtirol Como streaming video tv: lotta importante (Serie B)

DIRETTA SUDTIROL COMO: IN CERCA DELLA MANITA

La diretta Sudtirol Como, match in programma sabato 11 febbraio 2023 alle ore 14:00, racconta di una sfida tra squadre con obiettivi opposti. I padroni di casa arrivano da un periodo strepitoso con quattro successi di fila con Brescia, Venezia, Reggina e Pisa a farne le spese. I lombardi invece sono in un’altalena di emozioni e risultati, aprendo il 2023 con la sconfitta di Cagliari e proseguendo con un pareggio con il Pisa e il successo con Brescia, passando per il recente ko col Frosinone capolista.

DIRETTA/ Como Frosinone (risultato finale 0-2) video streaming tv: vince la capolista

Il Sudtirol in casa è una macchina da pareggi: sei le volte che hanno diviso la posta in palio con altre squadre, quattro le vittorie e solo due le sconfitte. Situazione ben più difficile per i biancoblu che hanno perso cinque gare su undici in trasferta, vincendo solo due partite con Ternana e Brescia che sono la terzultima e l’ultima volta che i comaschi hanno giocato lontano da casa.

Diretta/ Pisa Sudtirol (risultato finale 0-1) streaming: la decide Belardinelli

SUDTIROL COMO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sudtirol Como sarà visibile su Sky con l’abbonamento al pacchetto Calcio. Anche DAZN offre con un canone annuale o mensile la fruizione dei diritti di visione. La diretta Sudtirol Como in streaming video si potrà vedere sulla piattaforma Helbiz con le alternativa rappresentate da Sky Go e DAZN attraverso computer, tablet e smartphone per i clienti abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL COMO

Le probabili formazioni della diretta Sudtirol Como vedono i bolzanini con il classico 4-4-2. Poluzzi in porta, terzini De Col e Celli con Zaro-Masiello. A centrocampo Siega, Tait, Belardinelli, Casiraghi. Punte centrali Odogwu e Rover.

Diretta/ Brescia Como (risultato finale 0-1) video tv: Baselli inguaia Clotet!

Comaschi che rispondono con 3-4-1-2: Gomis tra i pali, Odenthal-Scaglia-Binks nel trittico difensivo. Vignali a destra, Ioannou sull’out mancino e Bellemo-Da Riva in cabina di regia. Parigini trequartista e Cutrone-Mancuso in avanti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA