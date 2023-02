DIRETTA/ Cosenza Ternana video streaming tv: quanti pareggi nei precedenti!

DIRETTA COSENZA TERNANA: TESTA A TESTA

Passiamo ad analizzare i precedenti della diretta di Cosenza Ternana. Al San Vito le due squadre, prima di oggi, si sono affrontate in otto occasioni. Il bilancio pende leggermente in favore della squadra di casa che ha vinto due volte rispetto a un successo degli ospiti mentre cinque sono i pareggi. L’ultimo precedente ci porta indietro al 27 ottobre del 2021 quando la gara terminò col risultato finale di 3-1. I padroni di casa erano andati in doppio vantaggio con l’autogol di Ghiringhelli e il raddoppio di Gori. Al 23esimo la squadra ospite dimezzava lo svantaggio con Mazzocchi.

Il sigillo lo metteva a segno Millico al 64esimo 180 secondi dopo essere entrato in campo al posto di Caso. Le Fere non vincono in trasferta contro questo avversario dallo 0-3 del 5 aprile 2003. Si tratta dunque di una gara di vent’anni fa, con le due compagini che non si sono incontrate molto spesso negli ultimi anni. Cosa accadrà nella gara di oggi? Staremo a vedere come si aggiornerà il bilancio. (Matteo Fantozzi)

DIRETTA COSENZA TERNANA STREAMING VIDEO

La diretta tv di Cosenza Ternana sarà visibile tramite abbonamento Sky, grazie al pacchetto Calcio, oppure su DAZN, che dispone di un piano annuale o mensile per la fruizione dei diritti di visione.

Per quanto riguarda la visione della diretta Cosenza Ternana in streaming video sarà possibile attraverso la piattaforma Helbiz oppure sempre su Sky Go e dall’applicazione di DAZN da computer, tablet e smartphone, naturalmente solo per i clienti delle relative emittenti.

PADRONI DI CASA IN STRISCIA POSITIVA

La diretta Cosenza Ternana, match in programma sabato 4 febbraio 2023 alle ore 14:00, racconta di una sfida tra due squadre reduci da un successo interno, ma dalle situazioni molto diverse. Partiamo dai Lupi, vittoriosi nella sfida casalinga col Parma, ma ultimi in classifica seppur distanti appena tre punti dalla salvezza. Il successo con i Crociati ha permesso ai rossoblu di sfruttare i passi falsi di Venezia, Benevento, Cittadella, Spal e Brescia per guadagnare terreno sulle dirette concorrenti. Tornata alla vittoria col Modena dopo la sconfitta in casa della Reggina, la Ternana guarda da lontano i primi due posti (distanti sedici e otto punti), ma sicuramente con più coinvolgimento nella classifica riguardante la zona playoff che appare molto corta.

Dei ventuno punti conquistati fin qui, ben quindici sono arrivati in casa per i Lupi che hanno messo a referto quattro risultati utili nelle ultime cinque sfide affrontare con il supporto del pubblico amico. Male invece il trend esterno della Ternana con otto risultati su undici che non hanno coinciso con il successo, esito capitato appena tre volte in campionato.

COSENZA TERNANA COSENZA PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Cosenza Ternana vedranno un testa a testa per quanto riguarda i medesimi moduli dei Lupi e dei rossoverde che si schiereranno con il 4-3-1-2. È Micai ad indirizzare la palla lontano dalla rete, proteggono Rispoli, Vaisanen, Rigione, D’Orazio. Esterno destro Brescianini, in fila con il regista Voca e l’esterno sinistro Florenzi, colui che ha permesso ai suoi di vincere contro il Parma. Trequartista Marras le cui punte lasceranno spazio a Nasti e Finotto che attaccheranno prontamente sostituendo il partente Larrivey, partito per la volta di Bolzano sponda Sudtirol.

Per le Fere si occuperà della porta Iannarilli. Come vigilanti difensivi Diakite, Sorensen e Mantovani. A metà campo Ghiringhelli, Agazzi, Di Tacchio e Corrado che va a chiudere la fascia sinistra. Il trequartista Palumbo sarà a chiudere assieme alle due punte Favilli e Partipilo.











