Diretta Trapani Pordenone/ Streaming video DAZN: gli obiettivi sono opposti (Serie B)

Trapani Pordenone, che sarà diretta dal signor Prontera, è l’ideale anticipo nella 30^ giornata del campionato di Serie B 2019-2020: tutte le partite del turno vengono disputate venerdì 26 giugno, ma questa del Provinciale di Erice sarà alle ore 18:45 e farà dunque da apripista alla lunga serata. In campo ci sono due squadre che hanno obiettivi decisamente opposti: i siciliani stanno cercando di ottenere almeno la qualificazione ai playout (la salvezza diretta è lontana) e in questo senso il pareggio interno contro il Frosinone è stato di qualità e ha portato fiducia, peccato che in termini di classifica sia arrivato il sanguinoso sorpasso da parte del Cosenza che ha lasciato i granata penultimi. Ora, una partita dal contesto parecchio simile: anche il Pordenone sta lottando per la promozione, e curiosamente gli stessi ramarri sono reduci da un pari senza gol ottenuto in casa contro il Venezia. Non il risultato in cui Attilio Tesser sperava, ma il dazio pagato non è stato enorme; ora chiaramente i friulani devono provare a fare meglio per continuare la loro corsa. Vediamo dunque in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, valutando nel dettaglio le probabili formazioni in attesa della diretta di Trapani Pordenone.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trapani Pordenone verrà trasmessa esclusivamente sul portale DAZN: di fatto si tratterà dunque di un appuntamento riservato agli abbonati e tecnicamente non in televisione perché, a meno che non abbiate una smart tv con connessione a internet per installarvi direttamente l’applicazione, il servizio sarà quello classico di diretta streaming video, e dunque per assistere alla partita di Serie B dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI TRAPANI PORDENONE

Il modulo con cui Fabrizio Castori affronterà Trapani Pordenone sarà il 3-4-1-2: naturalmente straconfermato Stefano Pettinari in attacco, al suo fianco potrebbe operare ancora Dalmonte ma attenzione all’esperienza di Biabiany, che potrebbe tornare utile anche come trequartista (in ballottaggio con Odjer) o esterno per dare maggiore spinta offensiva alla squadra. In alternativa, a destra conferma per Kupisz con Grillo sull’altro versante; Luigi Scaglia può sostituire uno tra Colpani e Coulibaly nel settore di mezzo, in difesa mancherà la leadership di Pagliarulo (squalificato), dunque Fornasier comanderà una linea completata da Pirrello e Buongiorno. Sarà invece albero di Natale per Tesser, che dovrà sostituire lo squalificato Pasa: torna titolare Burrai come mezzala, confermati sia Pobega che Misuraca mentre per la trequarti si candida ad avere una maglia Chiaretti, che è in ballottaggio con Gavazzi e Ciurria così come Candellone lo è con Bocalon per prendere il posto dello squalificato Strizzolo. In difesa, Vogliacco ci prova ma Camporese appare in vantaggio; Semenzato e De Agostini saranno come al solito i due terzini di spinta, Di Gregorio occuperà la porta.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Trapani Pordenone il pronostico fornito dall’agenzia Snai parla di equilibrio quasi assoluto: le possibilità delle due vittorie, segno 1 per quella siciliana e segno 2 per quella dei ramarri, hanno un valore decisamente simile con 2,70 volte la puntata nel primo caso e 2,75 volte quanto giocato con questo bookmaker nel secondo. L’ipotesi del pareggio viene come sempre regolata dal segno X, e il guadagno che ne deriverebbe ammonterebbe a 3,05 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto.



