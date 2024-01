DIRETTA/ Cosenza Venezia video streaming tv: tanti pareggi nei precedenti (Serie B, 20 gennaio 2024)

DIRETTA COSENZA VENEZIA: TESTA A TESTA

La diretta di Cosenza Venezia ha una storia formata da nove partite, caratterizzate da una netta prevalenza di pareggi. Su questi nove incontri, il Cosenza ha vinto una sola volta, mentre il Venezia ha trionfato in due occasioni, con ben sei pareggi a completare il quadro. Inoltre, è interessante notare che difficilmente in queste partite si sono segnati più di due gol. Questi numeri evidenziano un equilibrio relativo tra le due squadre, con l’incidenza significativa di pareggi che suggerisce incontri spesso combattuti e risolti con un bilancio condiviso. Le vittorie limitate del Cosenza e del Venezia indicano una sorta di stallo nella rivalità storica tra le due squadre.

Video/ Cremonese Cosenza (1-0) gol e highlights: la decide Antov (Serie B, 14 gennaio 2024)

Va sottolineato il fatto che le partite tra Cosenza e Venezia sono caratterizzate da un limite nella produzione di gol, con segnature che raramente superano la soglia dei due gol complessivi. Questo aspetto potrebbe essere indice di un approccio tattico più prudente o di una maggior attenzione difensiva da entrambe le squadre durante gli scontri diretti. In vista della prossima partita tra Cosenza e Venezia, questi dati storici aggiungono un elemento intrigante alla rivalità, poiché entrambe le squadre cercheranno di migliorare le proprie statistiche e ottenere un risultato positivo che potrebbe influenzare la bilancia di questo confronto nel lungo periodo. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta/ Cremonese Cosenza (risultato finale 1-0): Antov show! (14 gennaio 2024)

COSENZA VENEZIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Cosenza Venezia sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Cosenza Venezia in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

LA PRESENTAZIONE

Cosenza Venezia, in diretta sabato 20 gennaio 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio San Vito-Marulla di Cosenza, sarà una sfida valida per la ventunesima giornata di Serie B. Caserta è alle prese con la necessità di trovare soluzioni, poiché il Cosenza, dopo un inizio positivo nella prima parte del girone di andata, ha conquistato solo 2 punti nelle ultime 7 partite, trovandosi ora coinvolto nella zona bassa della classifica. Nell’ultima partita, la squadra ha subito una sconfitta di misura contro il Cremona, arrivata a 15 minuti dal termine quando sembrava probabile ottenere almeno un punto dallo Zini. Canotto e Meroni potrebbero essere indisponibili, mentre Sgarbi, messo sul mercato, inizierà dalla panchina. Nella formazione iniziale ci saranno Tutino, Marras e Mazzocchi.

Diretta/ Venezia Sampdoria (risultato finale 5-3): finisce in goleada! (14 gennaio 2024)

La laguna veneziana sembra rischiarata dopo la notevole vittoria contro la Sampdoria nell’ultimo turno, con una superba tripletta di Pohjanpalo. La lotta con il Como per il secondo posto continua, con un’occhiata sempre attenta alle squadre insegue come Cremonese e, soprattutto, il Cittadella. La formazione di Vanoli sarà priva di Jajalo e Idzes. Tessmann sarà al centro del campo a tre con Busio e Ellertsson come mezze ali a supporto del tridente composto da Pierini, Pohjanpalo e Johnsen.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA VENEZIA

Le probabili formazioni della diretta Cosenza Venezia, match che andrà in scena allo stadio San Vito-Marulla di Cosenza. Per il Cosenza, Fabio Caserta schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Micai; Cimino, Camporese, Venturi, Frabotta; Zuccon, Calò, Praszelik; Marras, Tutino, Mazzocchi. Risponderà il Venezia allenato da Paolo Vanoli con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Joronen; Candela, Altare, Svoboda, Zampano; Busio, Tessmann, Ellertsson; Pierini, Pohjanpalo, Johnsen.

COSENZA VENEZIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cosenza Venezia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Cosenza con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del Venezia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.40.











© RIPRODUZIONE RISERVATA