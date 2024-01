DIRETTA/ Cremonese Cosenza video streaming tv: pochi precedenti recenti (Serie B, 14 gennaio 2024)

DIRETTA CREMONESE COSENZA, I TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Cremonese Cosenza presento due formazioni che si sfideranno allo stadio Giovanni Zini di Cremona in data 14 gennaio 2024. Le due formazioni negli ultimi due anni si sono affrontate in ben tre circostanze. Vittoria per la Cremonese in tutte e tre le sfide con il risultato di 0-2 nella gara del 4 dicembre. Reti realizzate da Strizzolo e Valeri che valsero i tre punti. Bottino pieno anche nella gara di ritorno giocata il 18 Aprile 2022 nonostante il vantaggio dei calabresi con Larrivey.

Per i grigiorossi doppietta del campano Gianluca Gaetano e autogol del difensore finlandese Vaisanen. L’ultima sfida che analizzeremo è quella della gara di andata di quest’anno terminata con il successo dei lombardi grazie alle reti firmate da Collocolo e Coda. Per il Cosenza a segno Simone Mazzocchi. Cremonese alla ricerca di una vittoria per dimenticare la sconfitta all’ultima azione contro il Palermo. (Marco Genduso)

CREMONESE COSENZA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Cremonese Cosenza sarà trasmessa sia su Sky che su DAZN. Per l’emittente televisiva sarà necessario abbonarsi al pacchetto Calcio mentre per il servizio streaming esiste un unico abbonamento per fruire di tutti i servizi.

La diretta streaming Cremonese Cosenza sarà dunque visibile sia su Sky Go su tutti i dispositivi mobili come smartphone, pc e tablet. Lo stesso vale per l’applicazione di DAZN che però oltre ai precedenti modi di fruizione si aggiunge anche la console di gioco.

CREMONESE COSENZA, RISCATTO CASALINGO DOPO LA ROMA?

La diretta Cremonese Cosenza, in programma domenica 14 gennaio alle ore 16:15, racconta della 20esima giornata di Serie B. I padroni di casa ha inaugurato il 2024 con l’eliminazione in Coppa Italia per mano della Roma per 2-1. Si è trattata della seconda sconfitta di fila dopo quella con il Palermo in campionato. L’ultima vittoria è quella per 4-0 contro il Modena del 23 dicembre.

Il Cosenza è in una situazione a dir poco scomoda. Il successo manca dall’11 novembre, data del 2-0 inflitto alla Reggiana con i gol di Voca e Tutino. Dopo quella vittoria sono arrivate tre sconfitte di fila contro Catanzaro, Ternana e Cittadella, i pareggi senza gol con Parma e Bari fino al ko più recente ovvero il 2-1 casalingo col Como.

CREMONESE COSENZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Cremonese Cosenza vedono i padroni di casa scendere in campo col 3-5-2. In porta Jungdal, difesa a tre con Antov, Ravanelli e Bianchetti. Gli esterni saranno Ghiglione e Sernicola mentre Collocolo, Castagnetti e Majer agiranno a centrocampo. Tandem offensivo Vazquez e Coda.

Risponde il Cosenza con il medesimo modulo. Tra i pali spazio a Micai, difeso qualche metro più avanti dal trio Maroni, Venturi e Fontanarosa. Da destra verso sinistra, il centrocampo vedrà Rispoli, Zuccon, Praszelik, Florenzi e Martino a chiudere il reparto. In attacco Tutino supporterà Mazzocchi.

CREMONESE COSENZA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Cremonese Cosenza danno per favorita la squadra di casa a 1.60. Secondo bet365, il 2 fisso è dato a 6 volte la posta in palio mentre la X del pareggio è a 3.80.

Sembra leggermente più probabile l’Under 2.5 a 1,85 piuttosto che l’Over a 2. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 2 e 1.75.

