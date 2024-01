DIRETTA/ Venezia Sampdoria video streaming tv: torna una sfida dalla buona tradizione (14 gennaio 2024)

DIRETTA VENEZIA SAMPDORIA, I TESTA A TESTA

La diretta della sfida che vede affrontarsi Venezia Sampdoria presenta due squadre dall’alto blasone che si affrontano quest’oggi in serie B. La storia di questo incontro vede le due formazioni ritrovarsi quest’oggi in campo per la diciottesima volta all’interno di una manifestazione sportiva. L’ago della bilancia pende dalle parti della squadra ospite con ben 8 successi. Padroni di casa che rispondono con quattro vittorie ed infine sei pareggi.

DIRETTA/ Parma Ascoli video streaming tv: meglio i ducali nei precedenti (Serie B, 14 gennaio 2024)

Tra le sfide da segnalare c’è sicuramente quella del 17 gennaio 2003, svolta nel campionato di serie B è terminata con il successo blucerchiato con il risultato di 4-0. Le due formazioni si sono poi ritrovate in serie A il 19 dicembre 2021 con un pareggio con le reti di Gabbiadini e Henry, rispettivamente Sampdoria e Venezia. L’ultima sfida tra queste due formazioni risulta essere quella della terza giornata di campionato, giocata il 30 agosto 2023. Vantaggio Sampdoria con Pedrola e pareggio e sorpasso del Venezia grazie alle reti firmate da Gytkjaer e Tessmann. (Marco Genduso)

Video/ Ascoli Cittadella (0-0) highlights: Cassano manca il colpaccio! (Serie B, 26 dicembre 2023)

VENEZIA SAMPDORIA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Venezia Sampdoria sarà trasmessa sia su Sky che su DAZN. Per l’emittente televisiva sarà necessario abbonarsi al pacchetto Calcio mentre per il servizio streaming esiste un unico abbonamento per fruire di tutti i servizi.

La diretta streaming Venezia Sampdoria sarà dunque visibile sia su Sky Go su tutti i dispositivi mobili come smartphone, pc e tablet. Lo stesso vale per l’applicazione di DAZN che però oltre ai precedenti modi di fruizione si aggiunge anche la console di gioco.

VENEZIA SAMPDORIA, BLUCERCHIATI SENZA VITTORIA DA UN MESE

La diretta Venezia Sampdoria, in programma domenica 14 gennaio alle ore 16:15, racconta della 20esima giornata di Serie B. Gli arancioneroverdi sono in difficoltà con la vittoria che manca dal 2 dicembre 2023 nel 3-1 con l’Ascoli tra le mura amiche. Sembrava semplicemente l’ennesimo successo, il quinto di fila tra l’altro, ma in realtà è stato e tutt’ora si tratta dell’ultimo. La striscia aperta è infatti a quattro partite di fila senza i tre punti.

Diretta/ Feralpisalò Venezia (risultato finale 2-2): pareggia Altare! (Serie B, 26 dicembre 2023)

La Sampdoria è incappata in una sconfitta e un pareggio nelle ultime due. Stiamo parlando rispettivamente del 3-2 incassato al Ferraris dalla FeralpiSalò e del pareggio con una rete a testa con il Bari, non certo una delle squadre più in forma. L’ultima volta che il Doria ha conquistato i tre punti è stato con la Reggiana il 16 dicembre per 2-1.

VENEZIA SAMPDORIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Venezia Sampdoria vedono i padroni di casa scendere in campo col 4-2-3-1. In porta Joronen, difesa a quattro con Candela, Altare, Sverko e Zampano. A centrocampo Tessman e Busio garantiranno copertura mentre sulla trequarti ecco Bjarkasson, Pierini e Ellertsson. In attacco Pohjanpalo.

La Sampdoria replica col 4-3-2-1. Tra i pali Stankovic, retroguardia composta da Depaoli, Ghilardi, Gonzalez e Murru. A centrocampo troviamo Kasami e Giordano mezzali con Yepes regista. Il duo di trequartisti sarà Esposito-Verre con l’unica punta De Luca per i blucerchiati.

VENEZIA SAMPDORIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Venezia Sampdoria danno per favorita la squadra casalinga a 1.91. Secondo bet365, il pareggio è dato a 3.40 mentre il 2 ben quattro volte la posta in palio.

L’Over 2.5 è offerto a 2.10, più alto rispetto all’Under a 1.70. Concludiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.95 e 1.80.

© RIPRODUZIONE RISERVATA