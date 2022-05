Diretta Cosenza Vicenza/ Streaming video tv: il ritorno del playout (Serie B)

DIRETTA COSENZA VICENZA: VERDETTO FINALE!

Cosenza Vicenza, in diretta dallo stadio San Vito-Gigi Marulla con fischio d’inizio alle ore 20.30 di questa sera, venerdì 20 maggio, sarà la partita valida per il ritorno del playout di Serie B che dovrà decretare dunque quale sarà la quarta e ultima squadra retrocessa in Serie C. La diretta di Cosenza Vicenza vedrà gli ospiti veneti ripartire da un vantaggio minimo ma prezioso, grazie al successo per 1-0 all’andata. D’altro canto, il Cosenza ha il vantaggio del migliore piazzamento in classifica, fattore che sarà decisivo a parità di risultato sulla doppia sfida: i calabresi dunque si salveranno in caso di vittoria, anche con il minimo scarto.

Diretta/ Ascoli Benevento (risultato finale 0-1) streaming video: la decide Lapadula

Il Vicenza invece potrà fare affidamento su due risultati su tre e si salverebbe in caso di pareggio. Per la squadra veneta d’altronde essere allo spareggio è già un successo: considerato spacciato a lungo, il Vicenza con l’arrivo di Francesco Baldini in panchina si è leggermente ripreso e, vincendo la sfida diretta ad Alessandria, ha ottenuto il quartultimo posto a danno dei grigi. Stagione avventurosa anche per il Cosenza: la squadra era retrocessa un anno fa, poi il ripescaggio al posto del Chievo ha concesso poco tempo per il calciomercato e sono cambiati tre tecnici, con Pierpaolo Bisoli che ha centrato almeno lo spareggio. Tutto si deciderà stasera nel playout di Serie B: cosa succederà in Cosenza Vicenza?

Diretta/ Vicenza Cosenza (risultato finale 1-0) streaming video tv: la decide Maggio

DIRETTA COSENZA VICENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cosenza Vicenza sarà disponibile sulla televisione satellitare, per la precisione sui canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport Calcio al numero 202 del decoder, e di conseguenza – come è stato per tutto il campionato di Serie B – sarà una visione riservata agli abbonati. Sarà disponibile anche la diretta Cosenza Vicenza in streaming video, per la quale ci sarà la triplice possibilità (ma in tutti i casi per gli abbonati) fornita da Sky Go, dalla piattaforma DAZN e infine attraverso Helbiz Live.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA VICENZA

Scopriamo naturalmente anche quali potrebbero essere le probabili formazioni della diretta Cosenza Vicenza. Pierpaolo Bisoli potrebbe schierare i padroni di casa calabresi secondo il modulo 3-5-2, con questi possibili titolari: Matosevic in porta; davanti a lui la difesa a tre formata da Vaisanen, Rigione e Camporese; folta linea a cinque a centrocampo con Bittante, Vallocchia, Venturi, Kongolo e Liotti; infine la coppia d’attacco potrebbe essere formata da Larrivey e Caso.

Diretta/ Alessandria Vicenza (risultato finale 0-1): grigi in C, veneti ai playout

La replica del Vicenza di Francesco Baldini dovrebbe invece basarsi sul modulo 3-4-2-1 con questi possibili titolari: Contini tra i pali; retroguardia a tre formata da Brosco, De Maio e Bruscagin; i quattro centrocampisti Maggio, Cavion, Bikel e Lukaku da destra a sinistra; infine il reparto offensivo con Ranocchia e Da Cruz sulla trequarti alle spalle del centravanti Diaw.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta Cosenza Vicenza, in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa calabresi sono leggermente favoriti e il segno 1 è quotato a 2,50 mentre poi si sale a quota 3,00 in caso di segno 2 per il successo del Vicenza e fino a 3,15 volte la posta in palio sul segno X naturalmente in caso di pareggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA