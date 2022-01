DIRETTA/ Costa d’Avorio Egitto video streaming tv: Faraoni avanti nei precedenti

DIRETTA COSTA D’AVORIO EGITTO: TESTA A TESTA

La diretta di Costa d’Avorio Egitto si avvicina e naturalmente possiamo ricordare che questo ottavo di finale della Coppa d’Africa 2021 è una partita di grandissimo livello per il calcio africano. La storia ci dice che ci sono diciotto precedenti, senza dubbio favorevoli ai Faraoni perché si contano nove vittorie per l’Egitto a fronte di sei successi per la Costa d’Avorio, con tre pareggi a completare il quadro e un bilancio di 33-28 sempre in favore dell’Egitto per quanto riguarda i gol segnati.

Va però anche detto che era ormai da qualche anno che Costa d’Avorio ed Egitto non incrociavano più le rispettive strade, infatti l’ultimo precedente risale a una amichevole disputata lunedì 14 gennaio 2013 e terminata con la vittoria ivoriana per 4-2. In compenso, l’Egitto vinse l’ultimo match ufficiale, un memorabile 4-1 nella semifinale della Coppa d’Africa 2008 giocata giovedì 7 febbraio di quell’anno. Nel 2006 era invece stata la finale, vinta ai calci di rigore dall’Egitto per 4-2 venerdì 10 febbraio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA COSTA D’AVORIO EGITTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà possibile assistere alla diretta tv di Costa d’Avorio Egitto: in generale questo vale per tutte le partite di Coppa d’Africa 2021, il torneo infatti è un’esclusiva della piattaforma Discovery Plus, che copre anche questa manifestazione. Bisognerà dunque sottoscrivere un abbonamento al broadcaster – naturalmente a pagamento – e seguire i vari match in diretta streaming video, avvalendosi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Costa d’Avorio Egitto, diretta dall’arbitro congolese Jean Jacques Ndala Ngambo presso lo stadio Japoma di Douala, si gioca alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, mercoledì 26 gennaio 2022, per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2021, che si sta disputando in Camerun con un anno di ritardo e ci regala oggi una super sfida tra due big del calcio africano. Siamo arrivati alla fase ad eliminazione diretta, dunque naturalmente in caso di pareggio al triplice fischio, l’esito della diretta di Costa d’Avorio Egitto sarebbe deciso ai tempi supplementari o eventualmente ai calci di rigore.

Ci attende dunque una partita di cartello, che forse arriva fin troppo presto. La Costa d’Avorio ha vinto il girone E con due vittorie e un pareggio in tre partite, tra le quali spicca ovviamente il successo contro l’Algeria che ha sancito l’immediata eliminazione dei campioni in carica, ma questo primato non ha dato grandi vantaggio agli Elefanti, che infatti si ritrovano abbinati a un Egitto naturalmente sempre pericoloso. I Faraoni sono stati secondi nel girone D a causa della sconfitta al debutto contro la Nigeria, ma poi i successi contro Guinea Bissau e Sudan hanno rilanciato Salah e compagni. Oggi tutto è possibile, cosa succederà nella diretta Costa d’Avorio Egitto?

PROBABILI FORMAZIONI COSTA D’AVORIO EGITTO

Scopriamo adesso insieme quali potrebbero essere le probabili formazioni della diretta Costa d’Avorio Egitto, con diversi nomi illustri da seguire. La Costa d’Avorio del c.t. Beaumelle dovrebbe proporre un modulo 4-3-3 con questi possibili titolari: Sangare in porta; davanti a lui la difesa a quattro formata da Konan, Deli, Kossounou e Aurier; a centrocampo il terzetto con Kessié, Seri e Sangaré; infine il tridente d’attacco che dovrebbe vedere titolari Gradel, Haller e Pépé.

La replica dell’Egitto potrebbe concretizzarsi in uno speculare modulo 4-3-3 per il c.t. portoghese Carlos Queiroz. Ipotizziamo come titolari Shenawi in porta; davanti a lui i quattro difensori Ashraf, Abdelmoneim, Hegazy e Kamal; i tre centrocampisti Said, Sulaya ed Elneny; infine nel tridente d’attacco dei Faraoni dovrebbero trovare spazio fin dal primo minuto Marmoush, Mohamed e Salah.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta Costa d’Avorio Egitto, in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Il segno 1 in caso di vittoria della Costa d’Avorio (formalmente in casa) è leggermente favorito e quotato a 2,25, mentre poi si sale a quota 2,95 in caso di segno X per il pareggio e fino a 3,50 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria per l’Egitto.



