Diretta Egitto Sudan/ Streaming video tv: Faraoni senza storia? (Coppa d’Africa)

DIRETTA EGITTO SUDAN: FARONI PER GLI OTTAVI!

Egitto Sudan è in diretta alle ore 20:00 di mercoledì 19 gennaio, presso l’Amadou Ahidjo di Yaoundé: si gioca qui la partita valida per l’ultima giornata nel gruppo D di Coppa d’Africa 2021. I Faraoni sono clamorosamente favoriti, e non potrebbe essere altrimenti; tuttavia devono ancora conquistare l’accesso agli ottavi di finale perché, sconfitti all’esordio dalla Nigeria, hanno battuto a fatica la Guinea Bissau e ora sono secondi in classifica, con le altre due nazionali che inseguono e potrebbero operare lo scherzetto.

Risultati Coppa Italia/ Diretta gol: in campo al Mapei Stadium! Live score

Difficile che succeda ovviamente; il Sudan ha però pareggiato senza reti contro la Guinea Bissau, e dunque rimane in corsa a patto che ovviamente ottenga una vittoria oggi. Difficile, non impossibile per i Falchi visto che di sorprese in questa Coppa d’Africa 2021 ne abbiamo già viste; manca poco alla diretta di Egitto Sudan, dunque andiamo a scoprire quelle che saranno le scelte che verranno operate da parte dei due Commissari Tecnici leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

Diretta/ Sassuolo Cagliari (risultato 0-0) streaming video tv: le formazioni, via!

DIRETTA EGITTO SUDAN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come per tutte le partite di Coppa d’Africa 2021, anche la diretta tv di Egitto Sudan non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: il torneo infatti è un’esclusiva della piattaforma Discovery Plus, questo broadcaster fornisce tutte le gare della competizione e dunque per accedere alle immagini bisognerà sottoscrivere un abbonamento per la visione in diretta streaming video, che naturalmente sarà poi disponibile utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI EGITTO SUDAN

Carlos Queiroz prepara Egitto Sudan con il consueto 4-2-3-1, che può diventare 4-3-3: da valutare infatti la posizione di Abdallah Said, che può avanzare sulla trequarti affiancando Salah e Marmoush lasciando Mostafa Mohamed come centravanti. Per il resto, davanti al portiere El Shenawy vedremo Hamdi e Hegazy a comporre il tandem centrale di difesa, con Kamal e Ashraf da terzini; in mediana a questo punto ci sarebbe il solito Elneny che farebbe coppia con El Solia, anche se Fathi se la gioca.

Antonio Cassano: "Covid? Mi sono spaventato"/ "Bassetti mi ha curato benissimo"

Il Sudan di Burhan Tia è schierato con il 4-4-1-1: a protezione del portiere Abu Eshrein avremo Nimer e Karshom, poi due terzini in Elfadni e Mohamedein che accompagneranno l’azione dei due laterali di centrocampo, vale a dire Abbas Omer e Abdelrazig Omer. In mediana la regia compete a Al Rasheed e Khidir; Musa e Yasin Hamed si giocano il posto di trequartista alle spalle della prima punta, che dovrebbe essere ancora Eisa.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo ora a scoprire cosa ci dicano le quote che l’agenzia Snai ha fornito per un pronostico su Egitto Sudan. Il segno 1 per la vittoria della nazionale formalmente in casa vi farebbe guadagnare una cifra che ammonta a 1,22 volte quanto messo sul piatto, l’eventualità del pareggio – regolata dal segno X – ha un valore corrispondente a 5,25 volte la giocata mentre la vincita per il segno 2, da giocare per il successo della nazionale “ospite”, equivale con questo bookmaker a 15,00 volte l’importo investito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA