DIRETTA CREMONA BRESCIA/ Video streaming tv: la Leonessa per la storia! (basket A1, 20 aprile 2024)

La diretta di Cremona Brescia rappresenta un ulteriore passo di avvicinamento della Germani alla vittoria della regular season: aspettando i playoff sarebbe comunque storia per la società Leonessa, anche perché sarebbe la prima volta in 11 anni (lo aveva fatto Varese) in cui il primo posto in classifica se lo prenderebbe una squadra diversa da Milano, Virtus Bologna o Venezia. Proprio con le prime due Brescia si gioca il primato, partendo da una gara di vantaggio: quella decisiva arriverà domenica prossima al Mediolanum Forum, anche un potenziale spareggio per un eventuale secondo posto alle spalle della Segafredo. Spieghiamo perché: nelle sfide dirette Brescia è sotto nei confronti della Virtus Bologna, avendo perso entrambe le partite, mentre al momento è 1-0 con Milano che ha battuto di 8 punti al PalaLeonessa.

L’Olimpia invece è 1-1 nei confronti delle V nere, che hanno dalla loro la differenza canestri: in un potenziale arrivo a tre la Virtus Bologna vincerebbe la regular season, mentre la seconda piazza andrebbe a chi tra Milano e Brescia vincerà tra una settimana. Dunque per ottenere il primo posto la Germani tenere avere una vittoria in più rispetto alla Virtus, mentre con Milano potrebbe arrivare pari a patto di batterla o contenere una sconfitta entro i 7 punti: vincere contro Cremona e Brindisi e perdere al Forum però potrebbe non bastare per arrivare davanti a tutti… (agg. di Claudio Franceschini)

Cremona Brescia, partita in diretta dal PalaRadi alle ore 20:30 di sabato 20 aprile, si gioca per la 28^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2023-2024: il terzultimo turno della regular season ci propone un intrigante derby lombardo tra due squadre ben lontane in classifica, che infatti stanno lottando per obiettivi diversi. Brescia continua la sua rincorsa alla vittoria della regular season: la Germani ha battuto Venezia in casa e ha mantenuto una gara di vantaggio su Virtus Bologna e Milano, dopo aver fatto corsa di testa per quasi tutta la stagione sarebbe un peccato cedere la posizione nel finale ma intanto i playoff sono ampiamente archiviati.

La Vanoli Cremona invece è quasi salva: non ancora aritmeticamente perché potrebbe verificarsi uno scenario drammatico, ma nei fatti – come poi vedremo – la squadra di Demis Cavina ha portato a casa quello che era l’obiettivo principale, nel girone di ritorno i playoff non sono mai stati un’opzione percorribile a differenza di quanto era accaduto all’andata, anche se anche qui la matematica concede una lievissima speranza. Vedremo allora cosa succederà nella diretta di Cremona Brescia, nel frattempo continuiamo a parlare di questo derby del PalaRadi.

Manca sempre meno alla diretta di Cremona Brescia: si tratta di una partita con la quale la Germani può avvicinare ancor più la vittoria della regular season. Conta il giusto, ma ci sono due aspetti importanti: il primo è chiaramente quello del prestigio, parliamo comunque di una società che ancora dieci anni fa non era mai stata in Serie A1; il secondo è più pratico, con il primo posto Brescia si garantirebbe il fattore campo per tutti i playoff e questo potrebbe fare la differenza contro le corazzate, aumentando le possibilità di arrivare a uno scudetto che sarebbe francamente storico.

Cremona settimana scorsa ha perso contro la Virtus Bologna, ma come già detto la salvezza è ad un passo: possiamo dire che per come si era messa all’andata sia un peccato che la Vanoli non sia riuscita a correre concretamente per la post season, ma la squadra lombarda è appena tornata in Serie A1 e sapeva bene che avrebbe trovato parecchie difficoltà, confermare la categoria era l’aspetto prioritario e da questo punto di vista ha rispettato le consegne, poi ci sarà tempo nelle prossime stagioni per instaurare eventualmente un nuovo ciclo che ammicchi a qualcosa di meglio.











