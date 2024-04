Diretta/ Virtus Bologna Cremona (risultato 0-0) streaming video tv: palla a due! (oggi 14 aprile 2024)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA CREMONA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

La diretta di Virtus Bologna Cremona sta per farci compagnia: possiamo ricordare che la partita di andata era stata disputata il 5 novembre, eravamo alla sesta giornata di un calendario asimmetrico e la Vanoli aveva fatto il grande colpo, vincendo 93-83 con due quarti centrali semplicemente perfetti, chiusi con il risultato parziale di 50-29. Nathan Adrian aveva segnato 18 punti tirando 7/9 dal campo e catturando 5 rimbalzi, Marcus Zegarowski – che era ancora a roster per Cremona – aveva infilato 15 punti con il 50% dall’arco mentre Grant Golden aveva chiuso a 22 punti, tirando solo da 2 e facendo registrare un incredibile 8/9.

La Virtus Bologna aveva mandato cinque giocatori in doppia cifra: top scorer Tornike Shengelia con 14 punti ma la Segafredo aveva pagato il pessimo 28,6% dalla lunga distanza, con 2/7 per Marco Belinelli e 1/4 sia per Ognjen Dobric che per Awudu Abass. Riuscirà la Segafredo a vendicare quella partita e tenere aperta la corsa al primo posto in regular season? Stiamo per scoprirlo insieme: mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il parquet della Segafredo Arena perché ci siamo davvero, e noi siamo pronti a raccontare la diretta di Virtus Bologna Cremona fin dalla sua palla a due! (agg. di Claudio Franceschini)

VIRTUS BOLOGNA CREMONA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Virtus Bologna Cremona, perché la partita valida per la 27^ giornata di Serie A1 non è tra quelle che vengono fornite dai canali della nostra televisione, in chiaro o in abbonamento: di conseguenza l’unico modo per avere accesso alle immagini dalla Segafredo Arena sarà quello di essere clienti della piattaforma DAZN, che come noto ha acquistato i diritti per l’interno campionato di basket e garantisce la visione delle partite con il servizio di diretta streaming video, mentre per tutte le informazioni utili su Virtus Bologna Cremona vi potrete rivolgere al sito ufficiale della Lega, vale a dire www.legabasket.it.

VIRTUS BOLOGNA CREMONA: IL PROTAGONISTA

Nella diretta di Virtus Bologna Cremona vogliamo indicare come protagonista Awudu Abass: nella Segafredo che può schierare campioni del calibro di Marco Belinelli, Tornike SHengelia e Daniel Hackett, ma anche elementi di respiro internazionale come Jordan Mickey e Iffe Lundberg, non passa inosservato il contributo che il trentunenne Abass sta portando alla causa. Nel campionato di Serie A1 abbiamo 8,0 punti di media con un favoloso 42,6% dall’arco; al netto delle cifre, spesso l’ex Cantù e Milano è stato determinante nel portare energia dalla panchina, anche e soprattutto in Eurolega. Ricordiamo che stiamo parlando di un ragazzo che già da giovanissimo giocava ad alti livelli.

Forse all’Olimpia e nei primi anni di Virtus Bologna non ha trovato tutto lo spazio che avrebbe potuto avere, ma senza ombra di dubbio adesso si sta rifacendo. Inoltre, quando si arriverà in fondo potrebbe essere utile avere un altro giocatore che sa cosa significhi vincere: in carriera Abass ha messo in bacheca due scudetti, una Coppa Italia, sei Supercoppe e la Eurocup di due anni fa con le V nere, oltre all’oro Europeo Under 20 con la nostra nazionale. Niente male davvero, non sono troppi i giocatori che possono vantare questo palmarès e Luca Banchi lo sa bene… (agg. di Claudio Franceschini)

VIRTUS BOLOGNA CREMONA: SEGAFREDO PER IL PRIMATO!

Virtus Bologna Cremona sarà in diretta dalla Segafredo Arena, con palla a due alle ore 18:15 di domenica 14 aprile: nella 27^ giornata di basket Serie A1 2023-2024 si affrontano due squadre che giocano per traguardi differenti e quasi opposti. La Virtus Bologna, reduce dal gran colpo di Venezia, continua la sua corsa verso il primo posto in classifica: avere il fattore campo per tutta la durata dei playoff potrebbe essere vitale, ma bisogna fare i conti con Brescia e Milano che sono le rivali dirette per questo traguardo, e ovviamente le potenziali avversarie verso lo scudetto.

Cremona invece dovrebbe aver centrato, domenica scorsa, la vittoria per la salvezza: battuta Scafati al PalaRadi, la Vanoli ha messo distanza rispetto alla zona retrocessione e guarda in maniera tranquilla (anche se non totalmente) le ultime quattro giornate del campionato, con un po’ di rammarico perché i playoff, comunque ancora possibili, sarebbero potuti essere alla portata con un po’ di attenzione in più. La diretta di Virtus Bologna Cremona Bologna è pronta a farci compagnia, sarà davvero interessante scoprire se il pronostico sarà rispettato alla Segafredo Arena o arriverà una sorpresa.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA CREMONA: 14 PUNTI TRA LE SQUADRE

La diretta di Virtus Bologna Cremona si gioca tra due squadre che sono separate da 14 punti in classifica, vale a dire 7 vittorie: uno scenario che era atteso perché le V nere sono diventate una corazzata costruita per vincere tutto, reduce da tre finali scudetto consecutive e che, nonostante qualche incidente di percorso forse anche sorprendente, è sempre rimasta nelle primissime posizioni di una regular season che punta a vincere per avere un percorso più abbordabile nei playoff, chiaramente la reale cartina di tornasole (insieme all’Eurolega) per definire la stagione della Virtus Bologna.

Discorso diverso per una Cremona che, tornata in Serie A1 dopo una sola stagione, si è ben comportata e anche nel girone di andata ha lottato fino all’ultima giornata per un posto nella Final Eight di Coppa Italia; il calo poi c’è stato ma bisogna anche dire che la Vanoli è stata brava a tenersi quasi sempre lontana dai guai, senza mai entrare realmente nella corsa per non retrocedere e adesso ottenendo quei due punti che dovrebbero aver messo la parola fine sulla ricerca dell’obiettivo. Per i playoff il discorso è quasi chiuso, se dovessero arrivare sarebbe ovviamente tutto di guadagnato…











