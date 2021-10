Diretta Cremona Brindisi/ Streaming video tv: la Vanoli è in ripresa! (basket A1)

DIRETTA CREMONA BRINDISI: LA VANOLI IN RIPRESA

Cremona Brindisi sarà diretta dagli arbitri Lorenzo Baldini, Mark Bartoli e Gabriele Bettini: il PalaRadi ospita, alle ore 20:00 di sabato 23 ottobre, la partita valida per la 5^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. Secondo impegno consecutivo in casa per la Vanoli, che arriva dalla brillante vittoria nel derby: un successo, quello su Varese, che sostanzialmente non è mai stato in discussione e ha rilanciato la squadra di Paolo Galbiati, che ha così staccato il gruppo delle ultime e messo in carniere 2 punti davvero importanti.

Anche Brindisi ha festeggiato una vittoria nell’ultimo turno, piegando la Fortitudo Bologna; la Happy Casa in questo modo è riuscita a mantenersi tra le seconde continuando a puntare al primo posto in regular season, anche se la sensazione forte è che quest’anno la lotta potrebbe essere molto più chiusa e complessa di quanto sia avvenuto nell’ultima stagione. Ad ogni modo, adesso staremo a vedere quello che succederà nella diretta di Cremona Brindisi; aspettando che la partita si giochi, proviamo a fare qualche rapida valutazione sui temi principali attesi dalla serata del PalaRadi.

DIRETTA CREMONA BRINDISI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremona Brindisi sarà trasmessa su Eurosport 2, e dunque sarà un appuntamento in esclusiva per tutti i possessori di un abbonamento alla televisione satellitare, visto che il canale è disponibile al numero 211 del decoder di Sky. Avremo però il consueto servizio di diretta streaming video, che per questa stagione è garantito da Discovery +: la piattaforma è diventata broadcaster ufficiale del campionato di basket Serie A1, dunque potrete abbonarvici e seguire tutte le gare attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA CREMONA BRINDISI: RISULTATI E CONTESTO

Cremona Brindisi è una partita che potrebbe lanciare ancor più una Vanoli che, priva di Peppe Poeta, nell’ultima giornata di campionato ha comunque saputo battere Varese, mettendo in mostra lo straripante talento di Matteo Spagnolo di cui si parla benissimo da tempo, e che adesso chiaramente sarà atteso alla conferma. Non sarà facile, perché la Happy Casa almeno in Serie A1 si sta confermando squadra di primo livello: Frank Vitucci sa di poter correre per le primissime posizioni della regular season, diciamo che verosimilmente l’obiettivo potrebbe essere quello di strappare la Top 4 per avere così il vantaggio del campo nella serie dei quarti playoff.

Da questo punto di vista le possibilità sono ampie, un po’ meno quelle di scalzare Virtus Bologna o Milano che sembrano giocare un campionato tra di loro e del tutto esclusivo; intanto bisogna anche dire che Brindisi sta particolarmente faticando in Champions League, ma potrebbe anche trattarsi di una precisa scelta societaria nel dare la priorità al campionato fin da subito. Vedremo allora, perché tra pochi minuti al PalaRadi sarà tempo di dare il via alla diretta di Cremona Brindisi…



