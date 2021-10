Diretta Cremona Fortitudo Bologna/ Streaming video tv: torna Martino! (basket A1)

DIRETTA CREMONA FORTITUDO BOLOGNA: IL RITORNO DI MARTINO

Cremona Fortitudo Bologna, in diretta dal PalaRadi alle ore 19:30 di domenica 3 ottobre, si gioca per la seconda giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. Sulla panchina dell’Aquila biancoblu non siede più Jasmin Repesa: incredibilmente, e come sembra senza che la società ne fosse informata, l’allenatore croato ha rassegnato le sue dimissioni a seguito della sconfitta casalinga contro Reggio Emilia, e qualche ora dopo era già in patria. Dunque la F perde il tecnico su cui aveva scommesso per la rinascita; al suo posto un altro ritorno, quello di Antimo Martino che aveva centrato la promozione nel 2019, ma chiaramente adesso sul progetto ci sono tanti punti di domanda.n

La Vanoli ha aperto il suo campionato perdendo abbastanza nettamente a Venezia; sconfitta che ovviamente ci poteva stare, in generale questa squadra sembra costruita con raziocinio e, nuovamente affidata al talento del veterano Peppe Poeta, proverà a togliersi belle soddisfazioni che potrebbero concretizzarsi in un posto nei playoff. Aspettando di scoprire quello che succederà nella diretta di Cremona Fortitudo Bologna, proviamo ora a valutare quali possano essere i temi principali che sono legati alla partita del PalaRadi.

DIRETTA CREMONA FORTITUDO BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremona Fortitudo Bologna non sarà una di quelle trasmesse sui canali della nostra televisione, per questo secondo turno di campionato; abbiamo però la grande novità della stagione che, come già detto, è il broadcaster Discovery + che fornirà tutte le gare del torneo nazionale.

DIRETTA CREMONA FORTITUDO BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Stiamo quindi per vivere la diretta di Cremona Fortitudo Bologna, e ovviamente la vigilia di questa partita è stata fortemente caratterizzata dall’addio di Jasmin Repesa. Il croato, che era tornato ad allenare questa squadra dopo 15 anni, ha parlato della F come del suo primo amore “insieme alla famiglia”, ma di non poter continuare su questa panchina perché fin dal suo ritorno aveva provato a sistemare una situazione pericolante. Le sue parole sono state se vogliamo sibilline, e le dimissioni un fulmine a ciel sereno; dal punto di vista dei risultati, Repesa ha lasciato la Fortitudo con uno 0-5 nell’avvio di stagione – le prime quattro sconfitte sono arrivate in Supercoppa – e per quanto si è capito con una gestione del mercato che è andata diversamente dai piani.

Adesso in casa biancoblu si naviga a vista; vedremo quello che Antimo Martino riuscirà a riportare in seno alla squadra in un contesto diverso rispetto a quello della promozione, di sicuro la partita sul parquet di Cremona è già particolarmente complessa perché la Vanoli è squadra strutturata e con una precisa identità fornita da Paolo Galbiati, un’altra sconfitta sarebbe ovviamente deleteria per Bologna ma, d’altro canto, il tempo per recuperare e migliorare di certo non manca…



