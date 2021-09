Diretta Fortitudo Bologna Reggio Emilia/ Streaming video tv: ennesimo incrocio! (A1)

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA REGGIO EMILIA: QUASI UN DERBY

Fortitudo Bologna Reggio Emilia, partita in diretta dal PalaDozza, va in scena alle ore 18:15 di domenica 26 settembre: quasi un derby nella prima giornata di basket Serie A1 2021-2022, una partita diventata ormai classica e che, grazie alla vicinanza geografica tra queste due piazze, ha avuto parecchi precedenti nelle ultime tre stagioni, cioè da quando l’Aquila biancoblu è finalmente tornata in Serie A1 dopo 10 anni di assenza. Per esempio, tanto per dire, le due squadre si sono incrociate in Supercoppa: la Unahotels ha vinto due volte, e questi risultati sono stati indicativi più che altro per dirci che i lavori della Fortitudo sono ancora parecchio in corsa, ma c’è fiducia nel grande ritorno di Jasmin Repesa.

Reggio Emilia dal canto suo vuole fare un passo avanti rispetto alle ultime stagioni che sono state abbastanza travagliate, e un ritorno prezioso lo ha avuto allo stesso modo; vedremo dunque come andranno le cose, perché tra poco il PalaDozza ospiterà la diretta di Fortitudo Bologna Reggio Emilia e dunque non vediamo l’ora di scoprire quale delle due squadre riuscirà a prendersi la prima vittoria in campionato, analizzando nel frattempo qualche tema legato alla partita.

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA REGGIO EMILIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Fortitudo Bologna Reggio Emilia non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione; la grande novità della stagione, per la Serie A1, riguarda comunque l’ingresso di Discovery + come broadcaster ufficiale, di conseguenza tutte le partite di campionato (come già è stato per la Supercoppa) saranno fornite da questa piattaforma tramite diretta streaming video. Ricordiamo poi che il sito www.legabasket.it mette a disposizione le informazioni utili sulla partita, in particolar modo il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori aggiornate in tempo reale.

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA REGGIO EMILIA: SITUAZIONE E CONTESTO

Fortitudo Bologna Reggio Emilia è quindi una partita diventata ormai classica: piazze geograficamente separate da pochi chilometri, tanto che anche quest’anno la Reggiana disputa le sue partite interne alla Unipol Arena (già così nella passata stagione) che è stata la casa della Fortitudo per il 2020-2021, aggiungendo un altro elemento a questa rivalità. Dicevamo dei grandi ritorno: dopo la staffetta Sacchetti-Dalmonte dello scorso anno, l’Aquila ha deciso di affidarsi a quel Jasmin Repesa che era stato eroe dello scudetto e che 15 anni fa aveva portato la società bolognese ad essere tra le più competitive in Europa, e che quando era tornato da avversario era stato salutato con 10 minuti di ovazione. Reggio Emilia invece ha richiamato Andrea Cinciarini, il capitano della finale scudetto del 2015: gli anni a Milano l’hanno formato soprattutto sul piano dell’esperienza, e adesso questo playmaker sarà utile per provare a far fare il salto di qualità a una società che vuole tornare quanto prima ai playoff.



