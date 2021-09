Diretta Venezia Cremona/ Streaming video tv: la Reyer apre in casa (basket A1)

DIRETTA VENEZIA CREMONA: DUE SOLIDE REALTÀ!

Venezia Cremona, in diretta alle ore 20:00 di domenica 26 settembre presso il Taliercio, si gioca per la prima giornata del campionato di basket Serie A1 2021-2022. È passato un po’ di tempo da quando queste due squadre si erano trovate avversarie in una semifinale playoff, e ancor più dalla splendida Coppa Italia vinta dalla Vanoli; la Reyer però è rimasta la corazzata capace di competere per i grandi titoli (in Supercoppa si è fermata in semifinale, contro la Virtus Bologna) mentre Cremona ha rischiato di non iscriversi alla Serie A1 dopo il lockdown, salvo poi farlo e ottenere una splendida salvezza con “quasi” vista sui playoff.

Un grande risultato che va messo nelle giuste proporzioni, per una partita che negli ultimi tempi è diventata quasi una classica; naturalmente i lagunari partono favoriti ma siamo solo alla prima giornata, ci sono ancora le scorie di Supercoppa da smaltire e dunque nella diretta di Venezia Cremona potremmo aspettarci delle sorprese. Intanto, proviamo a fare una rapida valutazione sui temi principali che sono legati a questo match del Taliercio.

DIRETTA VENEZIA CREMONA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI BASKET

La diretta tv di Venezia Cremona non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione; la grande novità della stagione, per la Serie A1, riguarda comunque l’ingresso di Discovery + come broadcaster ufficiale, di conseguenza tutte le partite di campionato (come già è stato per la Supercoppa) saranno fornite da questa piattaforma tramite diretta streaming video. Ricordiamo poi che il sito www.legabasket.it mette a disposizione le informazioni utili sulla partita, in particolar modo il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori aggiornate in tempo reale.

DIRETTA VENEZIA CREMONA: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Venezia Cremona ci consegna un avvio di campionato intrigante: stiamo infatti parlando di due società che da tempo onorano il campionato di Serie A1, sia pure con esiti diversi. La Reyer ha vinto due volte lo scudetto in quattro anni, e in generale è sempre riuscita a rimanere al top – anche una Coppa Italia in bacheca – puntando nelle ultime stagioni sulla conferma del gruppo storico, a cominciare dall’allenatore Walter De Raffaele che anche quest’estate, pur avendo offerte interessanti, ha scelto di rimanere in orogranata per provare a competere in maniera concreta con le corazzate Bologna e Milano.

Cremona come detto ha avuto il suo periodo d’oro tre anni fa, con Meo Sacchetti che l’ha condotta al primo e unico titolo della storia e a diventare una realtà affermata in Italia; poi purtroppo sono arrivati i problemi economici e la proprietà ha faticato a tenere il passo, ma con grande entusiasmo e competenza Vanoli è riuscito a tenere la squadra ad un livello accettabile, come detto sfiorando la qualificazione ai playoff. Ora che il campionato è livellato, Cremona potrebbe riprovarci e riuscire nell’intento, ma intanto vedremo come andrà questo esordio in campionato…



