Diretta Cremona Milano/ Streaming video tv: derby per l’Olimpia (basket)

DIRETTA CREMONA MILANO: PER L’OLIMPIA RECUPERO DELLA 15^ GIORNATA

Cremona Milano, diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Gabriele Bettini e Marco Vita, è il derby lombardo che si gioca in recupero al PalaRadi di Cremona alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, martedì 19 gennaio 2021, partita senza dubbio di notevole interesse della quindicesima giornata della Serie A di basket. Arriviamo infatti alla diretta di Cremona Milano pur se con nove giorni di ritardo, con l’Olimpia saldamente al comando della classifica di Serie A e certa di essere la prima testa di serie nel tabellone della Final Eight di Coppa Italia, ma la Vanoli Cremona cerca l’impresa contro i più blasonati cugini, che potrebbe valere proprio l’accesso alla Coppa Italia, con la classifica che è in sospeso proprio per questo e anche altri recuperi. Resta il fatto che la Vanoli Cremona è in corsa: per una squadra che in estate ha rischiato il fallimento, sarebbe un traguardo straordinario, a maggior ragione perché per sperare di conquistarlo ci vorrebbe una vittoria contro l’Olimpia Milano. Il derby lombardo ci regalerà questa impresa?

DIRETTA CREMONA MILANO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cremona Milano non sarà garantita agli abbonati su Eurosport 2, canale che dedica grande attenzione al basket, come sarebbe stato domenica 10. Questa partita come d’altronde tutte quelle di Serie A è comunque visibile in diretta streaming video tramite il servizio su abbonamento di Eurosport Player. Per chi invece non fosse abbonato, il live score della Lega Basket potrà essere il principale punto di riferimento.

DIRETTA CREMONA MILANO: IL CONTESTO

Fatte le debite proporzioni, possiamo dire che la diretta di Cremona Milano metterà di fronte due formazioni finora soddisfatte per i rispettivi cammini in campionato. Il rinvio, tra tanti guai per il Covid, fu dovuto all’emergenza neve che bloccò l’Olimpia in Spagna dopo il trionfo di Milano sul campo del Real Madrid, dunque “congeliamo” la situazione in quel momento. La Vanoli Cremona era reduce dalla bella vittoria in rimonta sul campo di Brescia, un altro derby lombardo che aveva visto gli uomini di coach Paolo Galbiati sotto anche di 18 punti ma infine capaci di ribaltare la situazione per andare a vincere 85-89 in casa della Leonessa, salendo così a quota 12 punti e tenendo vivo il sogno di qualificarsi alle Final Eight di Coppa Italia, che viste le premesse sarebbe davvero una grande impresa. L’Olimpia Milano di coach Ettore Messina invece aveva aperto il 2021 di Serie A soffrendo più del previsto per battere Pesaro 97-93 al Forum, anche in questo caso in rimonta, ma la capolista ha comunque raggiunto l’obiettivo principale, cioè garantirsi di essere testa di serie numero 1 in Coppa Italia con il primato al termine del girone d’andata.



