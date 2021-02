Diretta Cremona Trieste/ Streaming video tv: chi delle due si rialza? (basket A1)

DIRETTA CREMONA TRENTO: IN PALIO PUNTI IMPORTANTI

Cremona Trento, che verrà diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Guido Federico Di Francesco e Alessandro Nicolini, va in scena al PalaRadi con palla a due alle ore 12:00 di domenica 28 febbraio: siamo nella 20^ giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021 e si affrontano due squadre che hanno bisogno di punti per fare i conti con una salvezza che si sta facendo complicata, al netto della possibile decisione sul congelamento delle retrocessioni.

L’ultima partita della Vanoli è stata incredibile, persa a Varese dopo due overtime; i punti in classifica sono 12 (due di vantaggio su Varese e Cantù entrando nel turno) ovvero gli stessi della Dolomiti Energia, che prima della sosta aveva perso in casa contro Pesaro e dunque si trova in una situazione delicata allo stesso modo. Aspettando che la diretta di Cremona Trento, proviamo allora a fare qualche analisi su quelli che saranno i temi principali legati alla partita.

DIRETTA CREMONA TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremona Trento non sarà tra quelle che per questa giornata di campionato verranno trasmesse sui canali della nostra televisione; di conseguenza l’unico modo per seguire questo match di Serie A1 è quello di sottoscrivere un abbonamento con la piattaforma Eurosport Player, che fornisce tutte le partite di basket in diretta streaming video. Ricordiamo anche la possibilità di consultare liberamente il sito ufficiale www.legabasket.it per tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e il boxscore del match.

DIRETTA CREMONA TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Cremona Trento sarà quindi una partita importante e delicata per entrambe le squadre: la Vanoli ha perso una bella occasione nell’ultimo impegno, perché alla Enerxenia Arena è stata costretta a due overtime dal buzzer beater di Strautins e poi non è riuscita a fare i conti con la voglia di riscatto della Openjobmetis, nonostante i 30 punti di un Giuseppe Poeta straordinario. Se non altro la società non era nemmeno convinta di iscriversi questo campionato e dunque salvarsi senza troppi affanni sarebbe già un successo; Trento invece ha ambizioni e lo sta dimostrando anche in Eurocup, ma in Serie A1 nonostante qualche momento positivo non ha saputo tenere il ritmo e dunque adesso rischia seriamente di affondare in classifica. I punti in palio oggi al PalaRadi sono vitali: vedremo quale delle due squadre riuscirà a portarli a casa migliorando la propria situazione.



