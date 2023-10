DIRETTA/ Cremona Reggio Emilia video streaming tv: un ricordo gradito (Serie A1, 21 ottobre 2023)

DIRETTA CREMONA REGGIO EMILIA: LA STORIA

Parlando della diretta di Cremona Reggio Emilia, possiamo dire che la storia di questa partita ci consegna una stagione in cui entrambe le squadre sono state competitive, qualificandosi per i playoff: dobbiamo tornare al 2015-2016, un anno che avrebbe visto Reggio Emilia raggiungere la seconda finale scudetto consecutiva, perdendola contro Milano. Una Grissin Bon che, sempre allenata da Massimiliano Menetti, aveva chiuso al secondo posto la sua regular season con 21 vittorie e 9 sconfitte; Cremona invece era affidata a Cesare Pancotto che l’aveva portata al quarto posto, 19-11 il record.

Dunque ai playoff Reggio Emilia aveva incrociato ed eliminato Sassari nella riedizione e rivincita della finale dell’anno precedente, poi aveva fatto fuori Avellino; Cremona invece era caduta contro Venezia che aveva immediatamente sbancato il PalaRadi per poi chiudere i conti in quattro partite. Da quel momento le due società hanno accusato un forte calo; Cremona sarebbe retrocessa un anno dopo per poi essere ripescata a seguito dell’esclusione di Caserta e approfittarne per costruire il ciclo che avrebbe portato alla Coppa Italia e la semifinale playoff, Reggio Emilia dopo quel 2016 ha centrato la post season soltanto in due occasioni, ma questa potrebbe essere la volta buona… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CREMONA REGGIO EMILIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremona Reggio Emilia sarà fornita su Eurosport 2, dunque appuntamento riservato agli abbonati della televisione satellitare che dovranno selezionare il canale 211 del loro decoder. L’altro modo per assistere a questo match di basket sarà quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che ha acquistato i diritti per trasmettere l’intera programmazione di questo torneo, chiaramente con una visione in diretta streaming video. Da ricordare che su www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili su questo match e sulla Serie A1, tabellino play-by-play e boxscore statistico ma anche appunto il calendario del torneo e la classifica.

QUASI UN DERBY!

Cremona Reggio Emilia è in diretta dal PalaRadi, alle ore 20:30 di sabato 21 ottobre: questa partita rappresenta l’anticipo nella quarta giornata del campionato di basket Serie A1 2023-2024, una bella sfida che è quasi un derby a livello geografico e che, almeno sulla carta, dovrebbe essere un incrocio per la salvezza. La realtà ci sta dicendo però che Reggio Emilia è partita molto bene e infatti ha vinto le prime due partite, prima di perdere al Mediolanum Forum contro Milano per una sconfitta che chiaramente ci può stare, e che non cancella il buon impatto avuto sulla stagione.

Cremona, tornata in Serie A1, ha al momento una vittoria e due sconfitte: ha vinto il match del PalaRadi contro Sassari, nell’ultimo turno è caduta a Venezia e dunque tutto sommato sta viaggiando a velocità di crociera, perché vincere le gare interne significherebbe di fatto andare ai playoff. Adesso però per entrambe arriva un test delicato con la diretta di Cremona Reggio Emilia; aspettando che la partita prenda il via possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che potrebbero emergere da questa interessante serata di basket Serie A1.

DIRETTA CREMONA REGGIO EMILIA: RISULTATI E CONTESTO

Dunque la diretta di Cremona Reggio Emilia ci propone una partita davvero molto interessante: bisogna infatti valutare, nel medio-lungo periodo, quali possano essere le chance della Unahotels di fare la sua corsa per un posto nei playoff. L’inizio di stagione è stato confortante, sia per i risultati maturati (ricordiamo soprattutto la roboante vittoria di Brindisi) che per quanto fatto da alcune rivali, che forse in questa stagione potrebbero essere meno competitive che in passato e dunque concedere maggiore spazio per provare davvero a inserirsi prima nel tabellone delle Final Eight e poi appunto alla post season.

Per il momento Cremona non può che guardare alla salvezza come orizzonte unico del suo campionato: per la Vanoli il discorso potrebbe essere simile a quello di Reggio Emilia, tuttavia è chiaro che bisogna ancora capire quanto questa squadra abbia nelle corde la possibilità di andare oltre i suoi limiti, come già fatto in epoca recente, e prendersi i playoff. Per l’appunto però bisognerà procedere passo dopo passo: prima Cremona dovrà costruire la sua permanenza in Serie A1 che, come già detto, passerà soprattutto dalle partite casalinghe, poi eventualmente potrà pensare di ritagliarsi qualche bella soddisfazione. Intanto, tra poco la parola passerà al match di stasera…











