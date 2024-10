DIRETTA REGGIO EMILIA VILNIUS: COMINCIA LA CHAMPIONS LEAGUE DI BASKET

Serata speciale oggi, martedì 1° ottobre 2024, perché la diretta Reggio Emilia Vilnius ci farà compagnia dal Palasport Giulio Bigi con palla a due alle ore 20.00 per la prima giornata della nuova Champions League di basket, che vede la Pallacanestro Reggiana inserita nel girone F insieme evidentemente ai lituani del Rytas Vilnius e altre due formazioni, che saranno gli ungheresi del Falco-Vulcano Szombathely e i polacchi dello Śląsk Wrocław, che naturalmente Reggio Emilia affronterà nel resto della fase a gironi.

Intanto si comincia con la diretta Reggio Emilia Vilnius e possiamo spendere ancora qualche parola sulla formula della Champions League di basket 2024-2025, che in questi gironi prevede la qualificazione immediata agli ottavi di finale per la prima classificata di ciascun gruppo, mentre le seconde e le terze dovranno prima disputare un turno di spareggio (i cosiddetti play-in), con eliminazione immediata invece per l’ultima in classifica. La fase a gironi ci terrà compagnia praticamente fino a Natale, ma sarà comunque utile iniziarla con il piede giusto: i padroni di casa ci riusciranno nella diretta Reggio Emilia Vilnius?

REGGIO EMILIA VILNIUS IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Reggio Emilia Vilnius non dovrebbe essere garantita questa sera e lo stesso discorso vale anche per la diretta streaming video della partita. Di conseguenza, i principali punti di riferimento potranno essere il sito Internet e gli account social ufficiali della Reggiana e della manifestazione, in particolare il sito https://www.championsleague.basketball/

DIRETTA REGGIO EMILIA VILNIUS: CHE COSA POSSIAMO ASPETTARCI?

Siamo davvero appena agli inizi della nuova stagione con la diretta Reggio Emilia Vilnius, nel weekend c’è stata la prima giornata di campionato che per gli emiliani ha significato l’anticipo del sabato contro Trento e adesso i ritmi si fanno subito serrati con il doppio impegno tra Serie A e Champions League, che il coach Dimitrios Priftis e i suoi ragazzi dovranno dimostrare di saper reggere nei prossimi mesi. Per Reggio Emilia l’ultima esperienza era stata due stagioni fa e non è un ricordo esaltante: fuori in regular season in Champions League e quattordicesimo posto in campionato.

Decisamente meglio l’anno scorso, quando la Reggiana si concentrò solo sul campionato e raggiunse prima la Final Eight di Coppa Italia (chiusa poi in semifinale) e in seguito il quinto posto al termine della stagione regolare, per andare con pieno merito ai playoff, sebbene poi l’avventura nella post-season sia terminata subito ai quarti. Allora ecco che la prima sfida potrà essere proprio questa, reggere il doppio impegno fin dalle sue prime battute. La diretta Reggio Emilia Vilnius quale prima risposta ci darà?