DIRETTA TORTONA CREMONA: UNA SFIDA SCONTATA?

Manca poco alla diretta Tortona Cremona, appuntamento che ci farà compagnia nella prima giornata di basket Serie A1 2024-2025 alle ore 17:00 di domenica 29 settembre. Una partita che torna a presentarci due squadre già protagoniste dell’ultimo campionato: sugli scudi e sotto i riflettori la Bertram, che da quando è arrivata in Serie A1 (nel 2021) ha sempre giocato i playoff anche se l’anno scorso non ha raggiunto la semifinale, il progetto però è sempre stato solido come si è visto anche lo scorso anno e ora si proverà a fare il passo ulteriore, cioè quello di arrivare a lottare per i grandi titoli.

A Cremona i passi li fanno uno alla volta come è sempre stato, e a volte si tolgono belle soddisfazioni: non nell’ultima stagione, ma per la Vanoli anche una salvezza tranquilla con playoff sfiorati può essere considerato un bel risultato nell’ottica di un progetto più ampio, la storia ci insegna che ad un certo punto la squadra lombarda può fare paura a tutti. Adesso vedremo cosa succederà sul parquet, noi ci mettiamo comodi e analizziamo ancora alcuni dei temi principali che sono legati alla diretta Tortona Cremona, perché tra poche ore sarà davvero il momento di dare il via alla partita.

COME VEDERE LA DIRETTA TORTONA CREMONA IN STREAMING VIDEO TV

Non ci sarà modo di assistere alla diretta tv di Tortona Cremona perché questa partita non è tra quelle mandate in onda nella prima giornata del torneo, ma bisogna ricordare fin da ora che l’intera programmazione del campionato di basket Serie A1 è stata affidata a DAZN anche per questa stagione. Gli abbonati alla piattaforma potranno dunque seguire la partita in questione con il consueto servizio di diretta streaming video, mentre per le informazioni utili sul match, come tabellino play-by-play e boxscore, potranno affidarsi al sito ufficiale www.legabasket.it.

DIRETTA TORTONA CREMONA: SI RIPARTE CON TANTE DOMANDE

Non vediamo l’ora di scoprire cosa succederà nella diretta Tortona Cremona: due allenatori confermati per iniziare la stagione, la Bertram come ricorderete aveva incredibilmente esonerato Marco Ramondino cui si deve il fatto di essere arrivati per due volte alla semifinale playoff e in un’occasione anche alla finale di Coppa Italia, ma purtroppo a volte lo sport non aspetta e dunque risultati in calo hanno portato alla decisione della separazione delle strade. Diciamo comunque che Tortona è caduta in piedi, mettendo sotto contratto Walter De Raffaele: con lui la speranza è quella di aprire un ciclo ancora migliore.

Cremona si è affidata ancora a Demis Cavina, che ha certamente fatto bene: un allenatore che andava alla ricerca di risposte e sembra averle trovate alla Vanoli, in una piazza in cui gli viene data la possibilità di lavorare senza particolari pressioni ma certamente con l’idea di migliorare passo dopo passo. Per entrambe le squadre l’obiettivo può essere quello dei playoff, naturalmente Tortona guarda più avanti ma come sempre sarà il campo a dirci come andranno le cose nel corso di una stagione lunga, intanto la diretta Tortona Cremona è dietro l’angolo e bisognerà partire da quella.