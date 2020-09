Diretta Cremona Reggio Emilia/ Streaming video tv, Supercoppa basket girone B

Cremona Reggio Emilia, diretta dagli arbitri Alessandro Martolini, Giulio Pepponi e Federico Brindisi, si gioca al PalaRadi della città lombarda alle ore 19.00 di questa sera, venerdì 4 settembre, per il girone B della Supercoppa Italiana 2020 di basket. Siamo ormai pienamente nel vivo di una edizione speciale della Supercoppa Italiana, voluta dalla Lega Basket per celebrare la ripresa dell’attività agonistica dopo il Coronavirus: per questo motivo è stata allargata a tutte le squadre di Serie A, dopo che il precedente campionato era stato interrotto senza assegnare il titolo tricolore. Verso la diretta di Cremona Reggio Emilia, possiamo notare che le indicazioni emerse dalle prime due uscite nella competizione sono state un po’ diverse per le due formazioni. Cremona non appare ancora pronta e ha perso in modo piuttosto netto (96-77) martedì contro la Fortitudo Bologna, mentre Reggio Emilia ha ceduto soltanto al termine di un tempo supplementare contro la Virtus Bologna, confermando dunque quanto di buono aveva fatto vedere nella precedente vittoria contro la Fortitudo, anche se l’esito per la Reggiana è stato beffardo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cremona Reggio Emilia non sarà disponibile, ma tutti gli abbonati potranno seguire la partita in diretta streaming video su Eurosport Player, casa del basket ormai da anni e pure per questa inedita Supercoppa Italiana 2020 allargata a tutte le squadre del campionato. Per gli altri, il punto di riferimento potrà essere il sito ufficiale della Lega con il tabellino live score oltre naturalmente ai riferimenti delle due società (siti e social).

DIRETTA CREMONA REGGIO EMILIA: IL CONTESTO

Presentando la diretta di Cremona Reggio Emilia, possiamo dunque ribadire che per la Vanoli è già un successo esserci, dal momento che la società lombarda è stata davvero ad un passo dalla rinuncia alla partecipazione al campionato (e di conseguenza anche alla Supercoppa). Certo, dal punto di vista tecnico la squadra affidata a coach Galbiati è ancora piuttosto indietro e non potrebbe essere altrimenti: finora sono arrivate due sconfitte su due contro le squadre bolognesi, vedremo se contro Reggio Emilia potrà cambiare qualcosa. Martedì contro la Fortitudo si è messo in evidenza Williams, autore di 20 punti: per il momento però la cosa più importante sarebbe verificare dei miglioramenti ad ogni uscita. La Unahotels Reggio Emilia invece sta bene e contro la Virtus martedì ha davvero sfiorato l’impresa, considerando che i ragazzi di coach Martino hanno avuto al 40′ la palla della vittoria, invece si è andati ai supplementari dove è maturata una sconfitta. Poco male, adesso però è richiesta una prova di personalità in una partita sulla carta più semplice, nella quale potrebbe essere proprio Reggio Emilia a dover “fare” il match.

