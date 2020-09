Diretta Virtus Bologna Reggio Emilia/ Streaming video tv, derby emiliano (basket)

Virtus Bologna Reggio Emilia, diretta dagli arbitri Matteo Boninsegna, Martino Galasso e Fabrizio Paglialunga, è in programma alle ore 20.45 di questa sera, martedì 1 settembre 2020, presso il PalaDozza del capoluogo emiliano per la seconda giornata del girone B della Supercoppa Italiana 2020 di basket, una speciale edizione che segna la ripresa dell’attività agonistica dopo il Coronavirus e che per questo motivo è stata allargata a tutte le squadre di Serie A, dopo che il precedente campionato era stato interrotto senza assegnare il titolo tricolore. Arriviamo dunque alla diretta di Virtus Bologna Reggio Emilia, un derby emiliano sempre intrigante, potendo fare affidamento sulle prime indicazioni che sono emerse dalle partite di sabato sera, debutto ufficiale per entrambe le formazioni nella nuova stagione: la Virtus Segafredo Bologna aveva giocato sul campo di Cremona, mentre Reggio Emilia aveva affrontato l’altra squadra di Bologna, cioè naturalmente la Fortitudo. Oggi le prime indicazioni emerse sabato saranno confermate oppure avremo delle sorprese?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Reggio Emilia non sarà disponibili, ma tutti gli abbonati potranno seguire la partita in diretta streaming video su Eurosport Player, casa del basket ormai da anni e pure per questa inedita Supercoppa Italiana 2020 allargata a tutte le squadre del campionato. Per gli altri, il punto di riferimento potrà essere il sito ufficiale della Lega con il tabellino live score oltre naturalmente ai riferimenti delle due società (siti e social).

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA REGGIO EMILIA: IL CONTESTO

Presentando la diretta di Virtus Bologna Reggio Emilia, i riflettori sono puntati soprattutto sulla squadra di casa allenata da coach Sasha Djordjevic, che in Italia ha il ruolo di principale avversaria di Milano. Siamo appena all’inizio della stagione, con questa inedita ma intensa Supercoppa prima di entrare nel vivo del campionato solamente alla fine di settembre, ma naturalmente tifosi e appassionati già confrontano le prestazioni delle due big del nostro basket e in ogni caso la possibilità di vincere un trofeo dopo il prematuro stop alla passata stagione fa gola pure alla Virtus, che ha saggiamente puntato quanto più possibile alla continuità con la scorsa stagione, il che potrebbe anche essere un vantaggio. Reggio Emilia riparte invece da Antimo Martino, ex coach della Fortitudo, per il quale dunque questo derby sarà ancora più sentito: il confronto è comunque difficile per la Unahotels, ma in fondo partite di questo genere all’inizio della stagione sono anche una grande occasione di crescita. Se poi si riesce a fare l’impresa, tanto meglio…

© RIPRODUZIONE RISERVATA