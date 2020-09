Diretta Fortitudo Bologna Cremona/ Streaming video tv, Supercoppa basket

Fortitudo Bologna Cremona, diretta dagli arbitri Guido Giovannetti, Andrea Bongiorni e Sergio Noce, si gioca presso la Unipol Arena di Bologna alle ore 20.30 di questa sera, martedì 1 settembre 2020, per la seconda giornata del girone B della Supercoppa Italiana 2020 di basket, che in questa speciale edizione che segna la ripresa dell’attività agonistica dopo il Coronavirus è stata allargata a tutte le squadre di Serie A dopo che il precedente campionato era stato interrotto senza assegnare il titolo tricolore. Arriviamo dunque alla diretta di Fortitudo Bologna Cremona potendo fare affidamento sulle prime indicazioni che sono emerse dalle partite di sabato sera, debutto ufficiale per entrambe le formazioni nella nuova stagione: la Fortitudo aveva giocato un derby con Reggio Emilia, mentre Cremona aveva ospitato a casa sua l’altra squadra di Bologna, la Virtus. Oggi avremo le prime conferme oppure smentite su stato di forma e livello delle squadre, pur naturalmente tenendo conto che la stagione è davvero ancora in fase embrionale, per di più dopo il lunghissimo stop degli scorsi mesi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Fortitudo Bologna Cremona non sarà disponibili, ma tutti gli abbonati potranno seguire la partita in diretta streaming video su Eurosport Player, casa del basket ormai da anni e pure per questa inedita Supercoppa Italiana 2020 allargata a tutte le squadre del campionato. Per gli altri, il punto di riferimento potrà essere il sito ufficiale della Lega con il tabellino live score oltre naturalmente ai riferimenti delle due società (siti e social).

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA CREMONA: IL CONTESTO

Presentando la diretta di Fortitudo Bologna Cremona, dobbiamo evidenziare che la squadra di casa si presenta giustamente ambiziosa nella nuova stagione, a partire dalla scelta di affidare la guida tecnica della squadra a coach Meo Sacchetti. La Fortitudo, dopo tanti anni difficili, sta lavorando per tornare grande protagonista del nostro basket e già la Supercoppa Italiana potrebbe dare le prime risposte sulla bontà del progetto bolognese. Sulla sponda lombarda invece dobbiamo anzitutto osservare che è bello trovare ancora Cremona ai nastri di partenza, perché ciò non era affatto scontato. Sono stati giorni difficili per la società oltre che per la città, fra le più colpite dalla pandemia: ad un certo punto era seriamente a rischio anche l’iscrizione alla Serie A 2020-2021, poi Cremona ce l’ha fatta, ma con diversi sacrifici. Nel processo infatti è stato perso un allenatore del livello di Meo Sacchetti e il roster si è ridotto all’osso: la sopravvivenza del club era il primo obiettivo ed è stato raggiunto, poi si vedrà…

© RIPRODUZIONE RISERVATA