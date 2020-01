Diretta Cremona Roma/ Streaming video tv: capitolini in crisi (basket A1)

Cremona Roma, partita diretta dagli arbitri Maurizio Biggi, Denis Quarta e Alessandro Nicolini, va in scena alle ore 17:00 di domenica 26 gennaio: al PalaRadi si gioca per la 20^ giornata del campionato di basket Serie A1 2019-2020, terzo turno nel girone di ritorno. La Vanoli arriva da un prezioso successo ottenuto al PalaVerde, con il quale si è portata al sesto posto in classifica: la squadra di Meo Sacchetti ha già effettuato il turno di riposo che tocca a tutte le partecipanti al campionato e dunque al momento ha un vantaggio che può sfruttare per migliorare il suo piazzamento. I lombardi sanno inoltre che il calendario fornisce oggi una bella occasione: la Virtus Roma, sconfitta al PalaPentassuglia una settimana fa, è in crisi e dopo aver accarezzato l’idea di qualificarsi alla Coppa Italia si è ritrovata nei bassifondi della classifica, ancora con due partite di margine sulla zona retrocessione ma dovendo stare attenta a non tirare troppo la corda. Sarà allora interessante scoprire quello che succederà oggi nella diretta di Cremona Roma; aspettando la palla a due possiamo fare qualche valutazione sui temi principali di questa partita del PalaRadi.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremona Roma non è una di quelle che sono trasmesse per questo turno di Serie A1; in alternativa però c’è il solito appuntamento con la piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti i suoi abbonati l’intera gamma delle partite del campionato di basket in diretta streaming video. Sul sito www.legabasket.it troverete poi le informazioni utili come il tabellino play-by-play, la classifica del campionato e le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet.

DIRETTA CREMONA ROMA: RISULTATI E CONTESTO

Cremona Roma potrebbe apparire una partita dall’esito scontato: la Vanoli sta confermando anche in questa stagione i progressi degli ultimi anni e, dopo aver vinto la Coppa Italia e raggiunto la semifinale playoff – in ogni caso traguardi storici per la società – punta a fare il salto di qualità. Tradotto, vorrebbe dire confermarsi tra un mese a Pesaro e soprattutto giocare la finale per lo scudetto: potrebbe essere un passo grande per la squadra ma Meo Sacchetti sa come si fa essendoci riuscito a Sassari, e dunque consapevole del fatto che l’obiettivo sia possibile. La Virtus di Piero Bucchi ha disputato un girone di andata tutto sommato positivo, da neopromossa si è inserita nella corsa per la Final Eight della Vitrifrigo Arena ma poi la squadra ha accusato un calo che le ha impedito di rimanere a contatto con la zona playoff. Naturalmente la classifica cortissima e il fatto che manchino ancora tante giornate rende del tutto possibile prendersi una delle prime otto posizioni, ma guardando all’immediato la rottura è prolungata e c’è bisogno di tornare a vincere per non peggiorare una situazione che potrebbe concretamente portare i capitolini a lottare per la salvezza. Ecco perché Roma deve provare a fare risultato sul parquet del PalaRadi, per quanto possa essere difficile.



