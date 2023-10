DIRETTA/ Cremona Sassari (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due! (basket A1 8 ottobre 2023)

DIRETTA CREMONA SASSARI (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Con il via della diretta di Cremona Sassari possiamo dire che entrambe le società sono legate a filo doppio al nome di Meo Sacchetti. L’ex CT della nostra nazionale ha infatti scritto pagine importantissime sia a Cremona che a Sassari: prima, con il Banco di Sardegna, ha portato la squadra a vincere scudetto, Coppa Italia e Supercoppa nello stesso anno, aprendo un ciclo straordinario che è poi culminato nella partecipazione in Eurolega. Che Sacchetti ha vissuto a metà, visto che in quella stagione è stato esonerato – non senza sorpresa – per fare spazio a Marco Calvani, con il quale le cose non sono poi molto migliorate. Arrivato a Cremona, Sacchetti ha messo in bacheca la Coppa Italia.

Diretta/ Sassari Napoli (risultato finale 90-111): la Gevi domina e vince! (basket A1, 1 ottobre 2023)

Primo trofeo nella storia per la Vanoli, che con lui ha anche raggiunto il secondo posto in regular season e in generale è diventata squadra da playoff costanti. L’addio si è consumato per accettare la chiamata della Fortitudo Bologna: tante polemiche, in biancoblu Sacchetti è durato veramente poco. La curiosità è legata a Demis Cavina: ultimo allenatore di Sassari prima di Gianmarco Pozzecco, richiamato 12 anni dopo ma esonerato in pochi mesi per fare spazio a Piero Bucchi, attuale coach del Banco di Sardegna. Adesso vedremo cosa succederà al PalaRadi: mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare siano i protagonisti sul parquet, perché la diretta di Cremona Sassari comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Sassari Milano (risultato finale 61-93): Olimpia in finale! (1 giugno 2023)

DIRETTA CREMONA SASSARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremona Sassari non sarà trasmessa sui canali tradizionali della nostra televisione: questa partita di Serie A1, come tutte le altre del massimo campionato di basket, sarà appannaggio della piattaforma DAZN e dunque sarà una visione in diretta streaming video riservata agli abbonati, che potranno attivare il servizio su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Va aggiunto infine che sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA/ Milano Sassari (risultato finale 80-75): Armani sul 2-0 nella serie! (29 maggio 2023)

CREMONA SASSARI: SI TORNA AL PALARADI!

Cremona Sassari verrà diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Carmelo Lo Guzzo e Sergio Noce: alle ore 17:30 di domenica 8 ottobre si gioca al PalaRadi per la seconda giornata nel campionato di basket Serie A1 2023-2024. Si torna nel palazzetto lombardo per il massimo torneo di pallacanestro: la Vanoli ha conquistato la tanto agognata promozione e adesso si gioca innanzitutto la salvezza, ma magari sperando in qualcosa in più anche se l’inizio non è stato dei migliori, sconfitta sul campo di Trento pur in una partita che è stata combattuta.

Anche Sassari ha perso, e lo ha fatto male: ko interno contro Napoli senza mai dare la sensazione di poter vincere, il Banco di Sardegna è già partito con tante incognite e ora dovrà immediatamente rialzare la testa. Siamo in attesa di scoprire cosa succederà nella diretta di Cremona Sassari, aspettando che arrivi la palla a due possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che potrebbero emergere da questa intrigante serata di Serie A1 al PalaRadi.

DIRETTA CREMONA SASSARI: SITUAZIONE E CONTESTO

Potremmo presentare la diretta di Cremona Sassari soffermandoci sul passato della Vanoli: una squadra che ha anche vinto la Coppa Italia e che ha saputo, nel corso dell’epoca recente, costruirsi uno spazio davvero interessante nel panorama del basket italiano, raggiungendo un secondo posto in regular season e i playoff e in generale dimostrando di poter lottare per un posto davvero al sole. Forse la retrocessione era nell’aria, Cremona di fatto l’aveva già annusata in precedenza ma quel che conta è essere tornati presto al piano di sopra: obiettivo salvezza tranquilla, poi si vedrà quello che la stagione porterà in dote.

Sassari invece vuole confermare la semifinale playoff giocata l’anno scorso, ma come detto ci sono tante incognite: il progetto è stato nuovamente affidato a Piero Bucchi e sarebbe una garanzia, ma il roster è cambiato e ora bisognerà capire quanto i nuovi acquisti possano essere adatti a competere con squadre che sono già più strutturate e hanno anche più qualità. Certamente il ko iniziale può essere un campanello d’allarme, a patto però che non si facciano troppi drammi perché la stagione è appena cominciata e c’è tutto il tempo per trovare la quadratura del cerchio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA