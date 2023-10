DIRETTA/ Sassari Napoli (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due! (basket A1, 1 ottobre 2023)

DIRETTA SASSARI NAPOLI (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Ci siamo, la palla a due di Sassari Napoli sta per alzarsi e allora possiamo ricordare che il Banco di Sardegna ha confermato Piero Bucchi, che era stato chiamato in corso d’opera e con il quale la Dinamo è riuscita a ritrovare brillantezza andando a conquistare una semifinale playoff, in qualche modo rilanciando un progetto che sembrava essersi arenato dopo l’addio di Gianmarco Pozzecco (con l’attuale CT della nazionale, nel 2019, Sassari aveva giocato l’ultima finale scudetto nella sua storia). Il roster sarà ancora una volta guidato da Eimantas Bendzius, lituano che quest’anno sarà affiancato nel backcourt da Stanley Whittaker, che può giocare anche come playmaker e fornisce a Bucchi varie soluzioni.

Infatti, con la conferma di Stefano Gentile va anche citato l’acquisto di Alessandro Cappelletti: Verona alla fine è retrocessa in Serie A2, ma lui si è fatto notare soprattutto per la facilità nel fornire assist ai compagni, e dunque potrebbe rappresentare una bella aggiunta al roster di Sassari. Per tutto il resto chiaramente sarà il campo a dirci se e come questa squadra performerà in una stagione comunque importante; adesso noi mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il parquet del PalaSerradimigni, perché finalmente qui è tutto pronto e la diretta di Sassari Napoli sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SASSARI NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Napoli sarà disponibile soltanto su DAZN, dunque nei fatti non si tratterà di una visione sui canali tradizionali del nostro televisore: va infatti ricordato che la piattaforma DAZN è accessibile soltanto in mobilità. Di conseguenza chi avrà sottoscritto un abbonamento al servizio avrà accesso alle immagini del match in diretta streaming video, attivando l’applicazione su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; ricordiamo inoltre che per tutte le informazioni utili sul campionato di Serie A1 e le squadre coinvolte è consultabile liberamente www.legabasket.it, il sito ufficiale della Lega.

SASSARI NAPOLI: DINAMO CON AMBIZIONI!

Sassari Napoli sarà in diretta dal PalaSerradimigni, alle ore 17:30 di domenica 1 ottobre: si gioca per la prima giornata nel campionato di basket Serie A1 2023-2024, una sfida interessante tra due squadre che partono con obiettivi diversi. Il Banco di Sardegna è reduce dalla semifinale playoff dello scorso anno: tra alti e bassi la Dinamo continua a essere una società che può puntare a rivincere lo scudetto, anche se in questo momento l’élite della nostra pallacanestro è rappresentata da due corazzate che sono forse ancora inarrivabili per tutte le altre.

Napoli invece riparte dalla bella salvezza timbrata lo scorso anno: allenata da due “guru” come Maurizio Buscaglia (prima) e Cesare Pancotto (poi) la Gevi è riuscita a rimanere in Serie A1 ancora una volta e così inizia la terza stagione nel massimo campionato, chiaramente ancora con la speranza di confermare questa categoria. Aspettando che la diretta di Sassari Napoli prenda il via, noi adesso possiamo provare a fare qualche rapida considerazione sui temi principali che potrebbero emergere dal pomeriggio al PalaSerradimigni, dove ci aspetta una partita molto interessante.

DIRETTA SASSARI NAPOLI: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Sassari Napoli ci presenta una bella sfida: certamente la Dinamo parte favorita, in estate ha confermato il suo allenatore Piero Bucchi (grande ex) che ormai ha preso piena confidenza con l’ambiente, e con il quale almeno idealmente si può puntare a ricostruire quel grande ciclo vincente operato da Meo Sacchetti che per molti è difficilmente replicabile, per altri invece si potrebbe ancora fare anche se, come già detto, bisogna passare su Milano e Virtus Bologna che in questo momento hanno davvero qualcosa più delle altre. A Napoli si punta alla salvezza: in questa piazza, almeno in epoca recente, fare pallacanestro nel lungo periodo è stato particolarmente complesso, il primo punto all’ordine del giorno è allora quello della continuità. Intanto la Gevi ha cambiato l’allenatore affidandosi a Igor Milicic, croato con passaporto polacco che ha vinto tanto in Polonia e arriva dal Besiktas, ma in passato ha allenato anche la nazionale polacca. Sarà lui a dover timbrare la terza salvezza consecutiva in Serie A1, affare sicuramente non semplice ma anche nelle corde di questa squadra.

