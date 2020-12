Diretta Cremona Sassari/ Streaming video tv: fase delicata per la Dinamo (basket A1)

DIRETTA CREMONA SASSARI: DUE SQUADRE IN DIFFICOLTÀ

Cremona Sassari, partita diretta dagli arbitri Mark Bartoli, Denny Borgioni e Gianluca Capotorto, va in scena alle ore 16:00 di mercoledì 23 dicembre: al PalaRadi assisteremo alla sfida valida per il recupero della 9^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021. Naturalmente si affrontano squadre che hanno percorsi e obiettivi diversi, ma che allo stesso modo devono uscire dai guai: la Vanoli ha subito una sconfitta inattesa alla Unipol Arena, perdendo contro la Fortitudo Bologna, e non è così riuscita a dare continuità alle prestazioni recenti trovandosi nuovamente vicina alla zona retrocessione della classifica. Anche la Dinamo però non sta prendendo ritmo, e arriva da due sconfitte consecutive: inusuale per una squadra del genere, soprattutto se una è arrivata in Champions League, e in casa, contro i Bakken Bears. Poi, il ko del Mediolanum Forum ci poteva stare ma gli isolani hanno ceduto di schianto nei minuti decisivi; segno di una condizione fisica e mentale da ritrovare quanto prima. Vedremo allora cosa succederà al PalaRadi nella diretta di Cremona Sassari; aspettando la palla a due della partita, possiamo provare a tracciare qualche bilancio con i temi principali legati al pomeriggio.

DIRETTA CREMONA SASSARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremona Sassari non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, dunque l’alternativa come sempre – in questo caso l’unico modo per seguire la partita – riguarda la piattaforma Eurosport Player, anche qui bisognerà essere clienti e nel caso si potrà accedere all’intera gamma dei match di Serie A1, che saranno forniti in diretta streaming video. Sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete inoltre tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play, le statistiche dei giocatori sul parquet, la classifica del torneo e i vari contenuti multimediali.

DIRETTA CREMONA SASSARI: RISULTATI E CONTESTO

In Cremona Sassari, ci scuserà una Vanoli che ha fatto vedere buone cose nelle sue ultime uscite, l’osservata speciale sarà la Dinamo: la squadra di Gianmarco Pozzecco è caduta sul parquet di Milano di netto, ma al termine di una partita giocata punto a punto per 35 minuti. Nel momento di fare lo sprint decisivo per andare a prendersi una vittoria di prestigio, è crollata: certo ci sono parecchi meriti di un’Olimpia con un roster inarrivabile e mille risorse, ma la sensazione è che il Banco di Sardegna sia innanzitutto crollato al netto dell’avversaria. Va infatti considerato che pochi giorni prima la Dinamo aveva preso una batosta al PalaSerradimigni contro i danesi del Bakken, non certo una squadra con le sue potenzialità; nell’occasione Pozzecco si era anche fatto sentire con una sfuriata che in breve tempo ha riempito quotidiani e pagine web, e di cui il coach si è anche scusato a conferma del suo tenore. Adesso, si tratta di riprendere subito la marcia: aspettando le altre partite di recupero Sassari viaggia al 50% di vittorie in campionato e questo non è certamente il passo che la società si aspettava, anche se dall’altra parte non si può certo parlare di crisi o simili. Tra poche ore dunque saremo sul parquet del PalaRadi, e vedremo se arriverà la risposta della corazzata sarda…



© RIPRODUZIONE RISERVATA