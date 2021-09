Diretta Cremona Sassari/ Streaming video tv: rivincita per la Vanoli? (Supercoppa)

DIRETTA CREMONA SASSARI: SPERANZE DI QUARTI

Cremona Sassari viene diretta dagli arbitri Mark Bartoli, Denis Quarta e Alessandro Perciavalle: appuntamento alle ore 21:00 di venerdì 10 settembre al PalaRadi, per la quarta giornata nel gruppo B di Supercoppa basket 2021. Vanoli e Dinamo si incrociano nuovamente dopo la prima giornata di questo girone: la vittoria nella prima partita era andata al Banco di Sardegna che ha così confermato le premesse, ma naturalmente essendo ancora all’inizio di settembre le sorprese possono essere dietro l’angolo, e i lombardi hanno più di un argomento per provare a fare il colpo grosso e avvicinare i quarti di finale.

Sassari del resto è ancora una squadra in transizione, o costruzione: in estate ha perso pezzi importanti di un roster che nelle ultime stagioni ha lottato per lo scudetto ed è stato sempre al top in Italia, anche da queste parti dunque bisogna fare i conti con l’amalgama da trovare pur se la base di partenza resta davvero buona. Sarà interessante scoprire quello che succederà nella diretta di Cremona Sassari, mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare qualche rapida valutazione sui temi principali legati alla partita.

DIRETTA CREMONA SASSARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremona Sassari non sarà disponibile: dobbiamo fare un discorso generale sulla trasmissione della Supercoppa basket 2021, e dire che nessuna partita sarà messa in onda dalla nostra televisione. Il torneo sarà invece una prerogativa di due broadcaster che forniranno la diretta streaming video: Discovery + lo abbiamo conosciuto in occasione delle Olimpiadi avendo l’integralità della diretta ai Giochi, Eurosport Player resta sempre la casa del grande basket nazionale e internazionale. In entrambi i casi sarà necessario sottoscrivere un abbonamento, le partite potranno essere seguite mediante dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA CREMONA SASSARI: RISULTATI E CONTESTO

L’anno scorso Cremona Sassari era una partita sulla carta scontata, o comunque fortemente indirizzata: il Banco di Sardegna era una corazzata affidata all’istrionico Gianmarco Pozzecco che le trasmetteva energia, quella sana dose di “follia” e un gioco ad alto numero di possessi. La Vanoli invece si era iscritta al campionato dopo tanti tentennamenti, con un futuro incerto; è finita che il Banco di Sardegna lo scudetto l’ha perso di vista ai quarti playoff – non riuscendo ad avere ragione di Venezia – mentre Cremona incredibilmente ha sfiorato l’ingresso nelle prime otto della classifica.

Oggi la Vanoli è nuovamente nelle mani di un Paolo Galbiati che il suo valore lo ha dimostrato a più riprese (e non solo nella piazza lombarda), mentre Sassari ha fatto registrare l’addio di Pozzecco chiamando Demis Cavina al suo posto. Se funzionerà lo scopriremo; il primo round è andato agli isolani, ma è anche vero che anche quest’anno, pensando alla stagione, le due squadre non sono direttamente in lotta e dunque ognuna sta guardando al suo percorso…



