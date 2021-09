Diretta Sassari Cremona/ Streaming video tv: curiosità per Cavina (Supercoppa basket)

DIRETTA SASSARI CREMONA: ATTESA PER LA NUOVA DINAMO

Sassari Cremona, partita in diretta dal PalaSerradimigni alle ore 21:00 di sabato 4 settembre, rappresenta l’esordio per queste due squadre nella Supercoppa basket 2021: è la prima giornata del gruppo B, attende in questo caso Varese che ha il turno di riposo. Sfida intrigante, tra due realtà diverse ma allo stesso modo in cerca di conferme: l’estate della Dinamo è stata parecchio turbolenta, segnata dall’addio di Gianmarco Pozzecco (che era nell’aria) e di giocatori chiave per il progetto, ora si riparte con tanti punti interrogativi circa il livello di una squadra che nelle ultime stagioni era in corsa per lo scudetto, e potrebbe non esserlo più.

Cremona invece ha confermato Paolo Galbiati, giustamente: il giovane tecnico lo scorso anno ha fatto un miracolo sportivo, perché la Vanoli nell’estate 2020 aveva rischiato di non iscriversi alla Serie A1 e invece è arrivata all’ultima giornata con la possibilità di entrare nei playoff. Non ce l’ha fatta, ma il percorso è stato straordinario; ora serve la conferma, quantomeno confermare la categoria. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Sassari Cremona, aspettando la quale possiamo fare una rapida valutazione sui temi principali.

DIRETTA SASSARI CREMONA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Cremona non sarà disponibile: dobbiamo fare un discorso generale sulla trasmissione della Supercoppa basket 2021, e dire che nessuna partita sarà messa in onda dalla nostra televisione. Il torneo sarà invece una prerogativa di due broadcaster che forniranno la diretta streaming video: Discovery + lo abbiamo conosciuto in occasione delle Olimpiadi avendo l’integralità della diretta ai Giochi, Eurosport Player resta sempre la casa del grande basket nazionale e internazionale. In entrambi i casi sarà necessario sottoscrivere un abbonamento, le partite potranno essere seguite mediante dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA SASSARI CREMONA: RISULTATI E CONTESTO

Sassari Cremona ci introduce alla nuova era del Banco di Sardegna: dopo due anni e mezzo è finita l’era di Gianmarco Pozzecco (sulla decisione di andare a fare l’assistente di Ettore Messina si potrebbe parlare a lungo), ma era abbastanza chiaro per alcune intemperanze che l’ex playmaker aveva mostrato nel corso della stagione passata. Al netto di questo, Sassari riparte senza quell’allenatore che ha svolto un ruolo fondamentale nel riportare la Dinamo a essere una contender per lo scudetto; insieme a lui sono partiti anche Marco Spissu e Miro Bilan, semplicemente l’asse che l’anno scorso ha condotto per mano la squadra. Dunque, è un’annata che riparte con tanti punti di domanda a cominciare dalla scelta di Demis Cavina, certamente tecnico di valore ma che va testato a questi livelli.

La Vanoli come detto ha confermato la scelta di Galbiati, volendo dare continuità a un progetto che prosegue con budget limitato ma tanta passione; il clamoroso campionato giocato fino a pochi mesi fa rappresenta un ottimo riassunto della dedizione che la proprietà ha sempre messo nelle vicende di campo, riuscendo ancora una volta a costruire un roster con grande competenza. Adesso si inizia con questa Supercoppa, non sarà facile ma vedremo se Cremona avrà ancora qualche colpo in canna per il 2021-2022.



