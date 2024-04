DIRETTA/ Cremona Scafati (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due, in campo! (7 aprile 2024)

DIRETTA CREMONA SCAFATI (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Eccoci alla palla a due di Cremona Scafati: quando le due squadre si sono affrontate per la prima volta era il 29 ottobre, naturalmente al PalaMangano, e per la quinta giornata era stata una partita straordinaria. Chiusa all’overtime, l’aveva vinta la Vanoli con il risultato di 112-122: un match dunque nel quale gli attacchi avevano dominato sulle difese, e che Cremona aveva girato con un incredibile 11-31 nel terzo periodo dopo che Scafati aveva chiuso il primo tempo avanti di 18 punti, dando la sensazione di avere il pieno controllo di un match che invece aveva poi perso in maniera sanguinosa, ancora con Stefano Sacripanti in panchina.

Cremona aveva avuto 25 punti da Marcus Zegarowski, poi tagliato dal roster, e 21 da Davide Denegri; aveva inoltre tirato con uno straripante 56.7% dall’arco (17/30) mentre a Scafati non era bastato il 44,2% nello stesso dato, così come non erano stati sufficienti i 20 punti e 7 rimbalzi di Kruize Pinkins e i 18 a testa di David Logan e Riccardo Rossato. Adesso per noi è davvero arrivato il momento di metterci comodi e stare a vedere quello che ci racconterà il parquet del PalaRadi in questa intrigante partita, lasciamo la parola ai protagonisti perché la diretta di Cremona Scafati sta finalmente per prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

CREMONA SCAFATI STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremona Scafati non sarà accessibile, perché non fa parte del pacchetto delle tre gare che per questa 26^ giornata di campionato sono fornite dalla Rai: Però grazie a DAZNpotremo vedere la partia in diretta streaming video.

DIRETTA CREMONA SCAFATI: IL NUOVO CORSO

Anticipando la diretta di Cremona Scafati possiamo anche ricordare che la Givova in questa stagione, esattamente come lo scorso anno, ha dovuto rinunciare al proprio allenatore: allora si era trattato di Attilio Caja che aveva già preso il posto di Alessandro Rossi, Stefano Sacripanti aveva salvato Scafati ma, dopo dieci giornate di questo campionato, anche lui ha dovuto lasciare per motivi di salute, dopo essere stato colto da un malore nel corso di una partita. Con Sacripanti Scafati aveva vinto quattro gare perdendone sei, e dunque navigava in una posizione comunque utile per assaltare i playoff; poi, è arrivato Matteo Boniciolli.

Fino a questo momento il coach triestino ha un bilancio di sette vittorie e otto sconfitte: di fatto si è assestato sugli stessi ritmi del suo predecessore, cosa peraltro non scontata visto che lungo il percorso, come già detto, ha anche perso David Logan che si è improvvisamente ritirato; la sua Givova è sostanzialmente salva e ha ancora una possibilità di prendersi la qualificazione ai playoff, vedremo come chiuderà la regular season ma intanto questa partita contro Cremona sarà già importante per dirci come sarà lo stato dell’arte a quattro giornate dal termine, staremo a vedere cosa succederà al PalaRadi… (agg. di Claudio Franceschini)

CREMONA SCAFATI: PER METTERSI AL SICURO!

Cremona Scafati, partita in diretta dal PalaRadi alle ore 17:30 di domenica 7 aprile, si gioca per la 26^ giornata di basket Serie A1 2023-2024. Possiamo parlarne come delle partite utile per mettersi al sicuro da brutte sorprese: forse siamo già “oltre” per la Givova, che pur avendo perso a Trento ha mantenuto un margine assolutamente utile sulle ultime due posizioni e di fatto ha bisogno di una vittoria nelle ultime cinque partite per essere certa della salvezza, un risultato magari deludente per come si era messa ad un certo punto ma comunque importante.

Anche Cremona sembra ormai aver superato il peggio, anche se i due punti in meno in classifica la lasciano ancora traballante in senso stretto: la Vanoli ha perso sul parquet di Tortona nell’ultimo turno e così non è riuscita a fare il passo definitivo, già oggi però può avere una bella occasione. Vedremo quindi tra poche ore quello che succederà al PalaRadi nella diretta di Cremona Scafati, mentre aspettiamo che la partita si giochi possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che potrebbero emergere nel corso della partita.

DIRETTA CREMONA SCAFATI: RISULTATI E CONTESTO

Sarà intrigante assistere alla diretta di Cremona Scafati: stiamo parlando di due squadre che nel corso della loro stagione hanno avuto qualche possibilità di andare ai playoff, basti ricordare che la Vanoli si è giocata l’accesso alla Coppa Italia nell’ultima giornata di andata mentre la Givova ad un certo punto è stata anche settima in classifica. Poi Cremona ha avuto un forte calo che l’ha anche portata a soffrire in chiave salvezza, mentre Scafati ha perso David Logan e anche il suo coach Stefano Sacripanti, di fatto dovendo ripartire.

Ad entrambe poi è andata bene che qualche vittoria di sostanza ha portato ad una salvezza che dovrebbe arrivare e, nei fatti, anche senza troppi affanni ma intanto la post season si è decisamente allontanata, adesso sia per Cremona che per Scafati entrare nelle prime otto è sostanzialmente impossibile e allora si tratterà di chiudere la stagione in maniera soddisfacente, ovviamente già con un occhio alla programmazione del prossimo anno che potrebbe essere quello del passo in più. Per il momento, aspettiamo di scoprire cosa succederà nella diretta di Cremona Scafati…











