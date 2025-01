DIRETTA CREMONA SCAFATI: LA PARTITA DELLA PAURA!

La diretta Cremona Scafati è senza ombra di dubbio la partita della paura: si gioca alle ore 16:00 di domenica 26 gennaio al PalaRadi e, per la 17^ giornata di basket Serie A1 2024-2025, è una sfida diretta per la salvezza tra due squadre che hanno davvero pochi margini di errore. Giova anche ricordare che il match di andata alla Beta Ricambi Arena lo aveva vinto Scafati, di 8 punti: può essere davvero importante nell’economia della corsa alla permanenza in Serie A1, prima però bisogna fare i conti con un calo davvero netto che riguarda soprattutto la Givova, che ha perso in casa contro Trapani ed è in rottura prolungata da parecchio tempo, con un passo diverso da quello di Cremona.

Video Trapani Pistoia (104-60)/ Sintesi e highlights: 17 per Alibegovic! (Lega A basket, 25 gennaio 2025)

Abbiamo sei sconfitte consecutive per Scafati, mentre la Vanoli si è trovata immediatamente nelle ultime due posizioni della classifica e ha dovuto rincorrere sin dalle prime giornate; nell’ultimo turno ha perso contro la Virtus Bologna e adesso chiaramente ogni singola partita diventa una finale con sempre meno tempo a disposizione, la diretta Cremona Scafati è fondamentale per rialzare la testa e rimettersi in corsa ma la paura di sbagliare potrebbe generare un match a basso punteggio e con tanti errori, questo ce lo dirà il parquet del PalaRadi tra poche ore quando si inizierà a giocare.

DIRETTA/ Trapani Pistoia (risultato finale 104-60): gli Shark vincono ancora! (basket A1, 25 gennaio 2025)

COME VEDERE LA DIRETTA CREMONA SCAFATI IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Cremona Scafati sarà appannaggio esclusivamente della piattaforma DAZN: appuntamento quindi in diretta streaming video oppure in internet.

DIRETTA CREMONA SCAFATI: CHI PERDE È NEI GUAI

È lecito dire che nella diretta Cremona Scafati chi perda sia nei guai: ovviamente vale maggiormente per la Vanoli che ha già due punti in meno in classifica, ma anche una sconfitta da parte della Givova sarebbe mal digerita, intanto perché Cremona potrebbe girare a proprio favore la differenza canestri, recuperando così una posizione nella graduatoria, e poi perché per Scafati si tratterebbe della settima sconfitta consecutiva, uno scenario davvero drammatico che anche un coach preparato e già protagonista in Serie A1 come Marco Ramondino potrebbe non essere in grado di invertire, anche perché la concorrenza non sta certo a guardare.

DIRETTA/ Treviso Napoli (risultato finale 78-90): terzo ko per Vitucci (basket A1, 25 gennaio 2025)

Il percorso prevede ancora, compresa questa, 14 giornate di campionato: è fin troppo evidente che il tempo per recuperare la situazione ci sia tutto, ma d’altro canto è altrettanto vero che perdere una sfida diretta di questo tenore porterebbe anche un abbassamento ulteriore dell’autostima, e magari anche a qualche cambiamento in sede di roster. Cremona, che aveva iniziato il cammino con Pierluigi Brotto con una sensazionale vittoria a Trento, non è più riuscita a ripetersi pur avendoci provato contro Venezia: adesso in casa contro Scafati non si può sbagliare, ma anche la Givova arriva al PalaRadi sapendo di dover vincere a ogni costo.