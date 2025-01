DIRETTA VIRTUS BOLOGNA CREMONA: V NERE IN RINCORSA

La diretta Virtus Bologna Cremona chiude il programma della 16^ giornata: quest’anno non si gioca praticamente mai di lunedì ma alle ore 20:00 del 20 gennaio 2025 lo si fa perché la Virtus Bologna era impegnata venerdì sera in Germania, in Eurolega, dopo essere già stata a Kaunas mercoledì, dunque la Lega ha concesso un ulteriore giorno di riposo. È una partita che sulla carta sorride alle V nere, che con la vittoria su Napoli hanno blindato il quarto posto al termine del girone di andata ma non sono riuscite ad evitare il difficilissimo scontro con Milano nel primo turno di Coppa Italia.

Diretta/ Bayern Virtus Bologna (risultato finale 72-82): colpo felsineo! (Eurolega, 17 gennaio 2025)

Naturalmente la Final Eight resta un’utopia per Cremona, che aveva vinto il trofeo nel 2019 ma poi ha anche conosciuto il ritorno in Serie A2: tornata al piano di sopra, la Vanoli si ritrova penultima in classifica, dopo la straordinaria vittoria di Trento ha lottato anche contro Venezia ma stavolta non è riuscita a operare la rimonta, di conseguenza la classifica rimane molto complicata e salvarsi sarà difficile. Aspettando di scoprire quello che succederà nella diretta Virtus Bologna Cremona, proviamo adesso a fare un recap di quanto le due squadre hanno mostrato sino a questo momento in Serie A1.

DIRETTA/ Zalgiris Virtus Bologna (risultato finale 77-68): emiliani ko (Eurolega,15 gennaio 2025)

COME VEDERE LA DIRETTA STREAMING VIDEO TV VIRTUS BOLOGNA CREMONA

Anche la diretta tv di Virtus Bologna Cremona non sarà disponibile, ma potrete comunque assistere a questa partita sulla piattaforma DAZN: per la visione in diretta streaming video potete collegarvi al pc o al telefonino.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA CREMONA: VANOLI IN AFFANNO

Ci attende un’intrigante diretta Virtus Bologna Cremona: partita che secondo la classifica e le forze in campo potrebbe essere a senso unico, ma che potrebbe anche riservare sorprese perché, come già detto, la Segafredo arriva da una doppia trasferta europea e in Eurolega è comunque impegnata a dare tutto per provare a prendersi almeno il play in, dunque in questo momento possiamo dire che sia leggermente “sacrificato” il campionato ben sapendo che i conti veri si faranno in primavera con i playoff, anche se naturalmente la Virtus Bologna deve quantomeno prendersi un importante fattore campo nel primo turno, se non addirittura meglio.

DIRETTA/ Virtus Bologna Napoli (risultato finale 86-75): la Segafredo la chiude! (12 gennaio 2025)

Deve navigare a vista Cremona, che dopo l’esonero di Demis Cavina ha promosso Pierluigi Brotto come allenatore: la prima è stata sensazionale, rimonta da -19 e vittoria sul campo dell’allora capolista Trento, le conferme in termini di gioco e aggressività si sono viste anche contro Venezia ma questa volta il calo strutturale nel secondo quarto è stato determinante per una sconfitta in volata. Un peccato, perché vincendo due partite consecutive la Vanoli avrebbe migliorato sensibilmente la sua situazione andando ad agganciare Scafati e staccando Pistoia, ma se valutiamo le prestazioni certamente la squadra sta facendo i passi giusti e deve solo provare a metterci maggiore cinismo.