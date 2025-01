DIRETTA SCAFATI TRAPANI: SARÀ UNA SFIDA SCONTATA?

Siamo vicini alla diretta Scafati Trapani che si gioca alle ore 20:00 di domenica 19 gennaio 2025: la Beta Ricambi Arena ospita questa sera gli Shark, che hanno assaltato il mare della massima serie mantenendo le premesse e forse facendo anche oltre le più rosee aspettative, perché con la vittoria su Sassari (peraltro con 20 punti di margine) Trapani ha ottenuto il secondo posto in classifica e così con questa testa di serie andrà in Coppa Italia, pronta a stupire nuovamente e intanto del tutto intenzionata a finire almeno nella Top 4 della regular season.

Praticamente opposto il discorso che riguarda Scafati, perché la scossa data dall’esonero di Marcelo Nicola non c’è stata: la Givova resta inchiodata a quattro partite vinte su 15 impegni, ha perso sul parquet di Tortona e adesso ha appena due punti di vantaggio sulla zona retrocessione, adesso si spera nell’energia portata da Marco Ramondino che all’esordio (speciale per lui, sul parquet in cui ha scritto la storia recente della Bertram) ha mostrato già qualcosa, la diretta Scafati Trapani non sembra essere la partita ideale per svoltare ma ad ogni modo vedremo come andranno le cose tra poche ore.

ECCO COME ASSISTERE ALLA DIRETTA STREAMING VIDEO TV SCAFATI TRAPANI

La diretta tv di Scafati Trapani sarà garantita agli abbonati della televisione satellitare su Eurosport 2, canale al numero 211 del decoder; in alternativa potrete sempre sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN e seguire questa partita di Serie A1 in diretta streaming video, oppure attraverso qualche dispositivo compatibile come una smart tv che si possa connettere a internet.

DIRETTA SCAFATI TRAPANI: SHARK ALLA VIGILIA DELLA GLORIA!

Ci approcciamo alla diretta Scafati Trapani dicendo che l’anno solare appena iniziato potrebbe essere quello della gloria per gli Shark: naturalmente anche con un cammino del genere resta molto complicato andare a vincere lo scudetto o anche solo arrivare in finale, ma intanto Trapani potrebbe prendersi la Coppa Italia – vinta da alcune outsider in epoca recente, basti pensare a Napoli un anno fa – e il suo livello lo abbiamo già conosciuto negli ultimi mesi, ricordiamo per esempio che la matricola siciliana è stata la prima a fermare la corsa di Trento, che aveva iniziato il campionato infilando dieci vittorie consecutive.

Se a Trapani si vola e sogna, a Scafati bisogna nuovamente fare i conti con una classifica brutta: è evidente che al roster della Givova manchi qualcosa per allontanarsi davvero dalla zona calda, attualmente la squadra si fonda sul talento di alcuni singoli ma, quando si tratta di vincere le partite, il collettivo paga dazio. C’è ancora tempo e ci sono rivali che possono essere messe alle spalle come del resto sta già succedendo adesso, ma la corsa ad un’altra permanenza in Serie A1 sarà tutt’altro che semplice e Scafati deve iniziare a fare risultati anche contro rivali di livello superiore, come la Trapani di questa sera che andrà affrontata come se fosse una finale