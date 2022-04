Diretta Cremona Tortona/ Streaming video Rai: Vanoli quasi condannata (basket A1)

DIRETTA CREMONA TORTONA: VANOLI, ULTIMA SPIAGGIA!

Cremona Tortona si gioca in diretta al PalaRadi, alle ore 20:45 di domenica 10 aprile: si conclude qui il programma della 26^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. Per la Vanoli è una sorta di ultima spiaggia: la sconfitta rimediata contro la Fortitudo Bologna è stata bruciante anche per come è arrivata, soprattutto ha portato la Effe a +2 in classifica e adesso la quota salvezza è distante due partite, con Treviso che rimane unica avversaria realisticamente raggiungibile ma che, per quello che fino a questo momento è stato il passo di Cremona, non è ancora alla portata con il rischio ormai davvero concreto di dover giocare in Serie A2 la prossima stagione.

Vedremo, intanto la Bertram arriva dalla netta sconfitta contro Pesaro (in casa) ma al netto di questo incidente di percorso il suo campionato rimane straordinario, ricordiamo che si tratta della prima stagione di sempre in Serie A1 e i piemontesi la stanno onorando al massimo, sono in zona playoff e hanno già raggiunto una epica finale di Coppa Italia. Aspettiamo allora che la diretta di Cremona Tortona si giochi; nell’attesa possiamo fare qualche rapida valutazione circa i temi principali che potrebbero emergere dalla serata del PalaRadi.

DIRETTA CREMONA TORTONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremona Tortona sarà trasmessa su Rai Sport + e Rai Sport, quindi chiaro per tutti e anche in mobilità su sito o app ufficiali di Rai Play; l’appuntamento alternativo invece è come noto per gli abbonati alla piattaforma Discovery Plus, che da questa stagione è diventata broadcaster ufficiale della Lega e dunque trasmette tutte le gare del campionato in diretta streaming video. Ricordiamo inoltre che sul sito www.legabasket.it sarà possibile consultare liberamente le informazioni utili sul match, soprattutto il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA CREMONA TORTONA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Cremona Tortona è come detto una partita delicatissima per la Vanoli, perché da giocare per chiudere il campionato ne mancano ancora poche e i lombardi stanno esaurendo tutti i bonus a disposizione. Uno di questi era rappresentato dalla sfida diretta, ma la Fortitudo Bologna ha avuto la meglio in volata e così Cremona si ritrova ultima in classifica, sapendo che per salvarsi dovrà sorpassare non soltanto l’Aquila biancoblu ma anche un’altra squadra. Al momento sarebbe Treviso, altre possibilità ci sono ma, avendo due partite di svantaggio rispetto al gruppetto che si trova a 20 punti, è davvero difficile ipotizzare che la Cremona attuale possa realmente arrivare a giocarsela con loro. Il tema è chiaro: bisogna vincere il più possibile e poi sperare, e vincere il più possibile significa ovviamente iniziare a farlo stasera.

Non sarà facile ovviamente, perché la Tortona che stiamo osservando in questo campionato si è rivelata una piacevolissima realtà: lungi dall’essere la sensazione di qualche settimana, ha confermato partita dopo partita di potersi davvero prendere un posto nei playoff. La qualificazione alla post season non è ancora cosa fatta, la concorrenza non è poca ed è agguerrita ma intanto la Bertram ha una posizione di vantaggio che le deriva dalla classifica attuale, forse rispetto ad alcune delle rivali può giocare con la mente più serena (già così l’annata è un grande successo) e quindi questi fattori potrebbero alla fine determinare una posizione nelle prime otto, proseguendo il sogno. Vincere al PalaRadi significherebbe certamente avere un piede nei playoff, dunque vedremo se Tortona riuscirà nell’impresa.











