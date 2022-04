Diretta Tortona Pesaro/ Streaming video tv: la Vuelle non può sbagliare (basket A1)

DIRETTA TORTONA PESARO: LA BERTRAM NON VUOLE MOLLARE!

Tortona Pesaro, in diretta dal PalaEnergica di Casale Monferrato, si gioca alle ore 19:00 di sabato 2 aprile: la partita che apre il programma della 25^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022 è una sfida tra due società dalla storia ben diversa, e che in questo momento lottano per diversi obiettivi. La Bertram, pur sconfitta a Venezia una settimana fa, resta quinta in classifica e con un margine da difendere per arrivare ai playoff, che giocherebbe nel primo anno di sempre nel massimo campionato e dunque per un obiettivo che sarebbe fantastico, visto che già la salvezza avrebbe reso la stagione positiva.

La Vuelle, che ha un glorioso passato, negli ultimi anni ha arrancato come sappiamo; anche adesso deve fare i conti con la lotta per rimanere in Serie A1 e domenica scorsa ha perso contro Brescia (alla Vitrifrigo Arena) una partita sanguinosa, che stava conducendo e che invece le ha impedito di fare un passo in avanti forse decisivo. Sarà interessante vedere quello che succederà nella diretta di Tortona Pesaro, match nel quale sicuramente gli ospiti hanno maggiore urgenza di fare risultato; mentre aspettiamo la palla a due facciamo qualche rapida valutazione sui temi principali.

DIRETTA TORTONA PESARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A1

La diretta tv di Tortona Pesaro non è una di quelle che per questa 25^ giornata di campionato sono trasmesse dai canali della nostra televisione. L’appuntamento per la visione del match rimane quello con la piattaforma Discovery Plus: il broadcaster è come sappiamo il fornitore ufficiale della Serie A1, e per avere accesso alle immagini in diretta streaming video dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio. Possiamo inoltre ricordare che sul sito ufficiale della Lega Basket, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili sull’incontro, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA TORTONA PESARO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Tortona Pesaro ci consegna dunque una partita interessante e delicata: vincendo, la Bertram potrebbe fare il passo decisivo verso la qualificazione ai playoff, perché in questo momento ha 4 punti di vantaggio sul nono posto ed è favorita dal fatto che la classifica corta ha creato uno scenario nel quale ci saranno ancora tante sfide dirette tra le inseguitrici, che dunque si ruberanno vittorie a vicenda rendendo più agevole il cammino piemontese. Tanto di cappello a Marco Ramondino per una stagione che non era nelle previsioni, ma che ci ha anche detto di quelle che sono le possibilità di una società in crescita e che sembra avere le idee chiare anche per il futuro.

Come già detto Pesaro ha vissuto difficoltà economiche in epoca recente; a suo merito va sempre detto che i conti sono rimasti a posto e non ci sono state “scorciatoie” per migliorare le prestazioni sul campo. Il roster attualmente vale la classifica deficitaria, l’arrivo in corsa di Luca Banchi ha sicuramente migliorato la situazione ma adesso le cose si fanno complessa, anche perché in questo turno c’è la sfida diretta tra Cremona e Fortitudo Bologna e dunque una delle due arriverà sicuramente a 16 punti. tradotto, se Pesaro dovesse perdere avrebbe appena una vittoria di margine sulla zona retrocessione e da qui al termine del campionato sarebbe una volata lunga e difficilissima…











