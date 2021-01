Diretta Cremona Trieste/ Streaming video tv: Alma già alle Final Eight (basket A1)

DIRETTA CREMONA TRIESTE: OBIETTIVO PLAYOFF

Cremona Trieste, partita diretta dagli arbitri Beniamino Manuel Attard, Denis Quarta e Matteo Boninsegna, si gioca alle ore 15:00 di domenica 17 gennaio: siamo al PalaRadi, per la 16^ giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021. Inizia il girone di ritorno, e ritroviamo la Vanoli sul parquet: la squadra di Paolo Galbiati non ha giocato domenica scorsa perché l’Olimpia è rimasta bloccata a Madrid (dopo la partita di Eurolega) causa neve, dunque l’ultima partita disputata rimane quella di Brescia in cui era arrivata un’importante vittoria.

Una squadra in salute, che adesso gioca con aspirazioni da playoff; curiosamente allora questo incrocio è una sfida diretta per andare alla post season (anche se manca ancora tutto un girone), perché anche l’Alma è in forte ripresa: i giuliani infatti sono reduci dal grande colpo della Unipol Arena, dove hanno battuto una Fortitudo Bologna che aveva inanellato una buona serie e sembrava avere il passo giusto. Vedremo dunque quale delle due squadre riuscirà a proseguire la sua corsa allontanando ancor più la zona retrocessione: aspettando la diretta di Cremona Trieste possiamo fare una rapida valutazione sui temi principali che sono legati a questa partita.

DIRETTA CREMONA TRIESTE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremona Trieste non sarà una di quelle che per questo turno di campionato vengono trasmesse sui canali della nostra televisione: l’alternativa rimane come sempre la piattaforma Eurosport Player, alla quale bisogna essere abbonati e che fornisce l’intero programma delle gare di Serie A1 in diretta streaming video. Sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete poi tutte le informazioni utili liberamente consultabili: il tabellino play-by-play, le statistiche di squadre e giocatori, la classifica del campionato e i contenuti multimediali.

DIRETTA CREMONA TRIESTE: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta di Cremona Trieste si incrociano due squadre che si potrebbero ritrovare a Milano tra un mese: l’Alma ha già ottenuto la qualificazione alla Final Eight grazie al successo di Bologna, un grande obiettivo centrato grazie a uno stint davvero importante nelle ultime settimane. La Vanoli invece è in lotta con Reggio Emilia, e conoscerà il suo destino martedì quando recupererà il match contro l’Olimpia. Una montagna da scalare per i lombardi, che però in caso di successo potrebbero anche rubare la settima piazza ed evitare così l’incrocio con la capolista; anche per Cremona si tratterebbe di un traguardo prestigioso e che a dirla tutta non era sperato quando è iniziata la stagione. Tuttavia la grande incertezza post-Covid ha portato ad un livellamento del campionato e queste due squadre sono state particolarmente brave ad approfittarne; adesso come già detto sarà interessante stabilire quale delle due inizierà con il piede giusto il girone di ritorno, ricordando ovviamente che questa partita è ininfluente per formare il tabellone della Coppa Italia e che, di conseguenza, lo scenario non cambierà comunque in tal senso.



