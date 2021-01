Diretta Fortitudo Bologna Trieste/ Streaming video tv: biancoblu in volo? (basket A1)

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA TRIESTE: SQUADRE IN RIPRESA

Fortitudo Bologna Trieste, partita diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Andrea Bongiorni e Marco Pierantozzi, va in scena alle ore 17:30 di domenica 10 gennaio: siamo nell’ultima giornata (la 15^) del campionato di basket Serie A1 2020-2021, alla Unipol Arena. Si affrontano due squadre che, incredibilmente, sono ancora in corsa per un posto nella Final Eight di Coppa Italia: diciamo così perché il loro avvio stagionale è stato terribile, in particolar modo quello di una F che si è subito ritrovata in fondo alla classifica, ha rinunciato presto al progetto fondato su Meo Sacchetti e poi ha iniziato a macinare vittorie, facendo vedere come la qualità del roster fosse assolutamente da primo livello pur se con qualche difetto strutturale, soprattutto sul piano difensivo.

L’Alma non è mai davvero affondata, anche perché è stata fermata a lungo per il Coronavirus – a proposito, domenica non ha giocato il match contro Varese e dunque avrà ancora da recuperare; le vittorie consecutive su Treviso e Reggio Emilia l’hanno rilanciata, anche se la distanza dalla zona retrocessione è ancora poca a causa di una classifica corta. Aspettiamo quindi la palla a due di Fortitudo Bologna Trieste; nel frattempo possiamo valutare alcune delle tematiche principali che sono legate alla partita.

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA TRIESTE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fortitudo Bologna Trieste non potrà essere seguita sui canali della nostra televisione, non essendo una delle partite trasmesse per questo turno; in alternativa, come per tutte le altre partite del campionato di basket, si potrà sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player che, appunto, fornisce l’intero programma della Serie A1 in diretta streaming video. Sul sito ufficiale www.legabasket.it sono poi consultabili liberamente le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori sul parquet ma anche i contenuti multimediali e la classifica del campionato.

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA TRIESTE: RISULTATI E CONTESTO

Fortitudo Bologna Trieste è un’altra occasione che l’Aquila biancoblu ha per spiccare definitivamente il volo: che fosse un problema esclusivamente legato a Meo Sacchetti o meno, il dato di fatto è che con l’arrivo di Luca Dalmonte le cose sono sensibilmente migliorate, finalmente si vede anche abnegazione difensiva e il talento diffuso nel roster è troppo vasto per pensare che, impegnandosi a fondo in entrambe le metà campo, questa squadra sia realmente destinata a retrocedere o comunque fare una corsa lontana dai playoff.

Adesso siamo alla prova del nove, nel senso che la classifica è stata sistemata e bisogna confermarsi; sono diffuse voci di mercato che vorrebbero qualche cambio ancora radicale, staremo a vedere ma intanto Dalmonte si potrà concentrare soltanto sul campionato. Anche Trieste come detto è in salute: ha avuto un calendario strano a causa dei rinvii ma, quando ha potuto giocare regolarmente, ha comunque dimostrato di poter ambire ad un posto nella post season, a patto ovviamente che l’impegno messo sul parquet sia lo stesso giornata per giornata. Ci attende una bella partita alla Unipol Arena, staremo a vedere come andranno le cose.

© RIPRODUZIONE RISERVATA