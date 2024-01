DIRETTA/ Cremona Varese video streaming tv: la breve storia del derby lombardo (28 gennaio 2024)

DIRETTA CREMONA VARESE: LA STORIA

La diretta di Cremona Varese ci farà compagnia tra poco, si tratta dell’ennesimo capitolo di un derby che in epoca recente è stato un grande classico. La rivalità di fatto è iniziata nel 2008-2009: entrambe le squadre erano in Serie A2 e Varese aveva ottenuto la promozione prendendosi il primo posto in un girone che all’epoca era unico. La Vanoli era di stanza a Soresina, poco distante da Cremona: aveva lottato fino all’ultimo anche con Veroli, ma al piano di sopra ci era comunque arrivata tramite i playoff. Da quel momento le due squadre si sono affrontate in Serie A1: sono state anche partite da ex per Meo Sacchetti, che a Varese per lunghi periodi avrebbero voluto come allenatore, Michele Ruzzier e Attilio Caja.

Il coach pavese per esempio ha avuto una breve esperienza a Cremona prima di scrivere pagine comunque importanti in biancorosso; oggi avremo l’ennesimo capitolo di una rivalità sentita che ha rappresentato anche il primo turno di quella Coppa Italia che la Vanoli di Sacchetti aveva incredibilmente vinto nel 2019. La Openjobmetis non vive momenti davvero felici da tempo, e anche quest’anno rischia di dover solo correre per salvarsi: l’avvento di Nico Mannion sembra aver cambiato le carte in tavola ma intanto la squadra, avendo perso le ultime due partite, è ancora in una situazione di classifica deficitaria e pericolosa. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CREMONA VARESE STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Cremona Varese sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma di streaming online Dazn, in alternativa sappiate che si potrà seguire il match in maniera Playbyplay con tutte le statistiche sul sito ufficiale della Serie A1.

CREMONA VARESE: DERBY DELICATO PER GLI OSPITI!

La diretta di Cremona Varese, in programma oggi 28 gennaio alle ore 19:30, si preannuncia come un incontro fondamentale per entrambe le squadre, ognuna con obiettivi distinti in questa stagione di Serie A1 di basket. La gara, valida per la 18esima giornata, vedrà i padroni di casa del Cremona cercare di mantenere salda la posizione in zona playoffs, mentre i varesini cercheranno di uscire dalle zone basse della classifica.

Rimanendo sull’argomento ospiti, il Varese si trova in una posizione molto delicata rispetto a Cremona, e una vittoria oggi darebbe morale e un piccolo slancio. Una vittoria in trasferta infatti rappresenterebbe un risultato significativo per gli ospiti, che puntano a migliorare la propria posizione e a costruire una solida base per il prosieguo della stagione. Entrambe le squadre entreranno in campo con determinazione, conscie dell’importanza della partita.

DIRETTA CREMONA VARESE: RISULTATI E CONTESTO

Si arriva alla diretta di Cremona Varese con andamenti recenti differenti, entrambe però determinate a invertire la rotta per raggiungere i propri obiettivi stagionali. Il Cremona ha attraversato una fase altalenante nelle ultime tre partite, ottenendo una vittoria e subendo due sconfitte contro squadre abbordabili sulla carta. La vittoria è giunta contro una squadra di pari livello come Pistoia, ma le sconfitte contro Trento e nella sfida successiva evidenziano che il percorso verso i playoff non sarà privo di sfide impegnative.

Il Varese, da parte sua, ha registrato alti e bassi nelle ultime cinque partite. Dopo una serie di tre successi consecutivi, tra cui una notevole vittoria contro la Reggiana, la squadra ha subito due sconfitte rocambolesche. Queste evidenziano la necessità di ritrovare la continuità per mantenere o addirittura migliorare la posizione di classifica. Dopotutto gli Dei del basket sanno essere molto misericordiosi con chi si impegna.











