DIRETTA TRAPANI CREMONA: GLI SHARK VOGLIONO VOLARE!

Per la diretta Trapani Cremona la palla a due è fissata alle ore 17:30 di domenica 1 dicembre: al Pala Shark si gioca per la nona giornata di basket Serie A1 2024-2025, gli Shark affrontano una partita sulla carta abbordabile per provare a spiccare ancor più il volo. Ormai si sono dette tante cose sulla neopromossa e sulle ambizioni del presidente Valerio Antonini, che ha costruito una squadra da playoff senza mai nascondersi: il responso del campo parla chiaro, Trapani è una squadra durissima da affrontare per tutti come Trieste ha visto due settimane fa, la post season con questo passo sembra davvero una certezza.

Adesso arriva Cremona, per cui i discorsi sono sostanzialmente opposti: in questo momento la Vanoli sarebbe retrocessa in Serie A2, sembra davvero che manchi qualcosa a una squadra che fatica davvero a esprimersi e che, nonostante abbia lottato, ha perso in casa contro Milano prima della sosta segnando anche poco, Demis Cavina dovrà lavorare tanto per invertire la tendenza. Intanto nella diretta Trapani Cremona potrebbe realmente provare il blitz anche se come detto sarà tutt’altro che semplice, noi per il momento mettiamoci comodi e proviamo a capire cosa potrebbe succedere oggi al Pala Shark.

TRAPANI CREMONA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: DOVE VEDERE IL MATCH

La diretta tv di Trapani Cremona non godrà di una copertura televisiva propriamente detta, di conseguenza ci sarà un unico modo per seguire le immagini di questa partita: quello di essere abbonati alla piattaforma DAZN, che garantisce la copertura integrale del campionato di basket Serie A1. Per accedere al servizio avrete bisogno di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per la visione in diretta streaming video, ma potrete anche utilizzare tutti i dispositivi compatibili come una smart tv che sia dotata di connessione a internet e alcune consolle indicate.

DIRETTA TRAPANI CREMONA: REPESA PER UN ALTRO SHOW

Si avvicina il momento della diretta Trapani Cremona, per gli Shark una bellissima occasione per spiccare ancor più il salto verso le prime posizioni della classifica: la squadra siciliana sta viaggiando alla stessa velocità di due corazzate come Milano e Brescia e in questo momento può davvero pensare di vincere la regular season, naturalmente dopo otto giornate i discorsi sono relativi e sappiamo bene che ai playoff può essere tutt’altro basket, ma attenzione perché Jasmin Repesa come allenatore è una garanzia vista la grande speranza e allora è lecito sognare per Trapani, aspettando che arrivi il momento di giocare per i grandi traguardi.

Del resto, come abbiamo già detto, il roster di Trapani è stato costruito per obiettivi importanti, sono arrivati giocatori che starebbero benissimo anche in formazioni di più alto livello e il record di 6-2 dopo otto giornate la dice lunga sul reale valore degli Shark, che hanno questa partita casalinga contro la penultima in classifica per provare a confermarsi. Cremona deve vivere alla giornata, sostanzialmente, sperando che ci siano squadre che stanno peggio e provando a vincere qualche sfida diretta: la Vanoli sa bene che la corsa alla salvezza condizionerà tutto il campionato e che bisognerà affrontare ogni singola partita come se fosse una finale.