DIRETTA CREMONA VARESE/ Video streaming tv: il ritorno di Alessandro Gentile (basket)

DIRETTA CREMONA VARESE: L’UOMO IN COPERTINA

Naturalmente, l’uomo in copertina nella diretta di Cremona Varese non può che essere Alessandro Gentile: ennesimo ritorno per il figlio di Nando, che dopo la stagione con l’Estudiantes ha accettato la chiamata della Openjobmetis, che dunque dopo la firma di Luis Scola (che dovrebbe tornare per fare il dirigente) prosegue nelle estati di firme suggestive. Se però l’argentino era un campione a fine carriera, Gentile sarebbe per età nel suo “prime” ed è un grande talento da ritrovare: da giovanissimo a Treviso ne parlavano come del nuovo fenomeno del basket italiano, all’Olimpia Milano ha confermato solo in parte queste premesse e soprattutto in nazionale è stato elemento importante (formando una generazione d’oro con Danilo Gallinari, Andrea Bargnani e Marco Belinelli) mancando però nei momenti importanti.

All’estero Gentile aveva già vestito le maglie di Hapoel Gerusalemme (con Simone Pianigiani come allenatore) e Panathinaikos ma senza lasciare particolari tracce; poi era tornato per giocare con la Virtus Bologna- mancando incredibilmente la qualificazione ai playoff – e ancora con Trento, ritrovando in Italia sprazzi del giocatore di un tempo e dando il via alla seconda parte della sua carriera (forse anche la terza). Adriano Vertemati lo conosce bene ed è stato piuttosto esplicito: la nuova Varese è costruita attorno ad Alessandro Gentile, che nelle amichevoli estive ha dato un buon segnale ma ora, quando si inizia a fare sul serio, sarà chiamato davvero a essere leader di una Openjobmetis che vuole tornare ai playoff. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA CREMONA VARESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremona Varese non sarà disponibile: dobbiamo fare un discorso generale sulla trasmissione della Supercoppa basket 2021, e dire che nessuna partita sarà messa in onda dalla nostra televisione. Il torneo sarà invece una prerogativa di due broadcaster che forniranno la diretta streaming video: Discovery + lo abbiamo conosciuto in occasione delle Olimpiadi avendo l’integralità della diretta ai Giochi, Eurosport Player resta sempre la casa del grande basket nazionale e internazionale. In entrambi i casi sarà necessario sottoscrivere un abbonamento, le partite potranno essere seguite mediante dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

CREMONA VARESE: DERBY LOMBARDO TRADIZIONALE

Cremona Varese è in diretta dal PalaRadi, con palla a due alle ore 18:30 di lunedì 6 settembre: la partita è valida per la seconda giornata del gruppo B di Supercoppa basket 2021. Abbiamo già visto la Vanoli, che ha fatto il suo esordio nel torneo contro Sassari; ora la squadra di Paolo Galbiati affronta un derby diventato ormai classico, ovvero quello contro la Openjobmetis che invece fa questo pomeriggio la sua prima apparizione ufficiale in stagione, con tanti punti di domanda per un roster quasi completamente rinnovato come ormai accade da tempo sotto le Prealpi.

Gli obiettivi possono essere gli stessi per entrambe le società: innanzitutto la salvezza, già centrata lo scorso anno e non senza difficoltà, e poi ovviamente il tentativo di prendersi un posto nei playoff che sicuramente, vista la situazione in generale, è fattibile. Sarà molto interessante vedere la diretta di Cremona Varese, anche per capire come le due squadre ripartono da un anno comunque non troppo negativo; prima che si giochi, cerchiamo di stabilire quali possano essere i temi principali legati a questo stuzzicante derby di Supercoppa.

DIRETTA CREMONA VARESE: RISULTATI E CONTESTO

Cremona Varese apre dunque la stagione della Openjobmetis, che si ripresenta ai nastri di partenza dopo una salvezza parecchio sofferta, arrivata soltanto nel finale con la possibilità di giocare i playoff frustrata da alcune sconfitte brucianti. Sembrava tutto apparecchiato per il ritorno di Massimo Bulleri, che aveva sostituito Attilio Caja all’inizio della stagione e per essere un esordiente non aveva poi fatto male; invece, la società ha deciso per l’addio e al suo posto ha chiamato in panchina Adriano Vertemati, già assistente di Andrea Trinchieri al Bayern Monaco. Infatti, prima di firmarlo Varese ha dovuto aspettare che i bavarese terminassero il loro cammino nei playoff di Bundesliga.

Come già detto il roster è praticamente tutto nuovo e ci potrebbe volere tempo per mettere insieme i pezzi, anche se le firme di Trell Kell e Elijah Wilson, il ritorno di Jalen Jones e John Egbunu sono movimenti tutti funzionali al talento di Alessandro Gentile, il grande punto di domanda. Potrebbe partire un po’ più avanti Cremona, se non altro perché ha confermato il suo allenatore; questo derby del PalaRadi inizierà sicuramente a dirci quale sia lo stato dei lavori delle due squadre, la Supercoppa non sarà magari l’obiettivo principale ma provare a qualificarsi per la semifinale è un obiettivo che entrambe le squadre vogliono giustamente perseguire.



